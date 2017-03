Kyrgios se retira de Indian Wells por enfermedad

La estrella australiana Nick Kyrgios abandonó este viernes el torneo de Indian Wells antes de jugar los cuartos de final con el suizo Roger Federer, alegando estar enfermo por una intoxicación alimentaria, dijo el tenista en Twitter.

"Desafortunadamente no puedo jugar hoy debido a una enfermedad", dijo Kyrgios en Twitter. "Creemos que es una intoxicación alimentaria, y estoy rezando para que no sea más", añadió el australiano, quien en octavos de final había eliminado al serbio Novak Djokovic, número 2 del mundo. (Lea aquí: Australiano Kyrgios elimina a Djokovic en Masters 1000 de Indian Wells)

I'm so sorry but I can't play @BNPPARIBASOPEN today. pic.twitter.com/K5spWRgtLk

— Nicholas Kyrgios (@NickKyrgios) 17 de marzo de 2017