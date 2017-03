La grandeza de Yuberjen Martínez

A Yuberjen Martínez la fama no lo ha obnubilado.

La medalla de plata en los Olímpicos de Río 2016 le cambio la vida. Esa presea lo catapultó a la fama. Con sus puños ha logrado cristalizar gran parte de sus sueños.

Ahora entrena más duro que nunca en busca de la gloria, porque “todavía no he ganado nada”, asegura. “Mi sueño es el oro en los Olímpicos de Tokio 2020 y estamos trabajando duro para llegar en la mejor forma”.

Y esa preparación la exhibió en todo su esplendor el viernes en el coliseo Bernardo Caraballo para vencer por decisión unánime al cubano Johanys Argilagos, en la pelea catalogada como la revancha, en la tercera parada de la VII Seria Mundial de Boxeo.

La victoria le dio el triunfo a Colombia 3-2, el liderato del clasificatorio y de paso le quitó el invicto a Cuba.

Nunca en la historia, Cuba había perdido en boxeo. Fue una noche de ensueño para el pugilismo colombiano, que vive su mejor momento.

La pelea ante Argilagos, a quien Yuber derrotó en Río para acceder a la disputa de la medalla de oro, fue fragorosa y el colombiano respondió como los grandes.

Desde el campanazo inicial salió a buscar la pelea. Fue una máquina de tirar golpes. Y es que él sabía que no podía defraudar a su país, a su familia, a la gente de Cartagena que en masa colmó las gradas del mítico escenario para verlo ganar.

“En mis puños está la clave para lograr la histórica victoria, mi casa se respeta”, repetía incesantemente su subconsciente, mientras perseguía al cubano.

Yuber llegó como el artista principal de este filme. Y su actuación brillante, en la última pelea que definía todo, le dio ese toque final y emotivo para que el público saliera feliz en una noche mágica para el boxeo colombiano.

Su victoria fue contundente, mucho más que la que obtuvo en Río. Yuber hoy es el actor principal de este staff de boxeadores, que con buenos topes -como suele hacerlo Cuba-, llegarán a Tokio con la ilusión de conquistar tres medallas de oro.

Yuber hoy es el Nairo Quintana, que solo sueña con ganar. El hijo de Turbo está en otro nivel. Es exquisito y una verdadera máquina para tirar golpes.

“Fue una pelea difícil, Argilagos es un rival muy fuerte. Gracias a Dios le pudimos ganar bien aquí en casa”.

Pero, esta vez usted ganó más claramente que en Río...

-Sí. Ya lo conocía. Sabía como iba a venir. Le gané en la media y en la corta distancia.

¿Cuáles fueron sus mejores golpes?

-El gancho, recto y cruzado. Lo logré conectar muchas veces en el caracol de la oreja (risas)”.

¿Cómo fue la preparación?

-Nos preparamos con los profesores Rafael Iznaga y José Salinas en Bogotá. Creo que todo el equipo mostró que hubo trabajo. Le hemos ganado a los campeones mundiales.

Está Feliz por que ya su mamá tiene casa...

-Contento. Era mi sueño regalarle la casa a mi vieja.

Algo histórico

El boxeo colombiano vive su mejor momento. Desde los Juegos Olímpicos de Río 2016, este deporte ha vuelto por la senda de la victoria.

En Río, Colombia ganó por primera vez una medalla de plata en los puños de Yuberjen y un bronce por intermedio de Ingrit Valencia.

Julio Torres, presidente de la Federación Colombiana de Boxeo, asegura que "lo que han hecho estos muchachos es histórico. Primera vez que le ganamos a Cuba. Cartagena es una ciudad privilegiada. Esto nos motiva a seguir trabajando para que estos deportistas cumplan sus sueños”.

Torres precisó que "hemos diseñado un cronograma para hacer muchos topes y llegar a Tokio 2020 las mejores condiciones y con la ilusión de conquistar medallas de oro".

El entrenador Rafael Iznaga precisó que "tenemos todo el respaldo de Coldeportes para entrenar a estos muchachos de la mejor manera. La victoria ante Cuba es histórica. Primera vez que en América se le gana a Cuba".