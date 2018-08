La historia detrás de Vianys García, la mejor lanzadora de Colombia

En la vida las cosas no llegan al azar. De ninguna manera. Se requiere de disciplina, dedicación, constancia, pero sobre todo talento.

Y Vianys García es el mejor ejemplo. Ella recuerda que en su natal Soplaviento, a pies descalzos, jugaba a bola de caucho y se divertía. Soñaba con salir en la televisión, en los periódicos y en la radio.

Su abuelo José María Pérez Ibarra al ver el talento de aquella niña, le dijo y fue como una predicción: “Tú eres buena y vas a ser la mejor. Vamos pa’ donde el profesor Jaime Amor para que te entrene”.

Y así fue. Al mes de estar entrenando ya mostraba ese talento para jugar sóftbol. La dedicación del profesor Jaime para enseñarla a lanzar y la pasión de ella fueron trascendentales.

Tres años después, Soplaviento se convirtió en la potencia. Vianys lideraba una camada de grandes softbolistas que hoy son la base de Bolívar y Colombia.

Muy sencilla

Su residencia en Soplaviento está abarrotada de trofeos, medallas y pergaminos. Son para Vianys el resultado de todo su trabajo.

Ella habla pausado. Denota una sencillez sin límites, propia de la gente que nace y se cría en el seno de una familia humilde. Vianys, a sus 32 años, lo ha ganado todo en el sóftbol. Pero su gesta más grande fue recientemente en el Nacional de Bola Rápida realizado en Barrancabermeja cuando en la final lanzó juego perfecto (nadie le pisó la primera base) a Sucre, en seis entradas para entregarle la victoria 7-0 a Bolívar y por consiguiente el título.

Recuerda que “desde que empecé a lanzar me di cuenta que nadie llegaba a base. Me encomendé mucho a Dios, le pedí por mi equipo y el Todopoderoso me concedió ese juego perfecto, porque Él es testigo de mi sacrificio a la hora de entrenar, bajo agua o sol inclemente. Este es el resultado de todo lo que uno se propone en la vida”.

Vianys habla con sentimiento. Su corazón llora de felicidad. Se queda callada, de pronto dice con la boca llena de recuerdos: “Me han dicho que hice algo para la historia, porque nadie en una final ha lanzado juego perfecto. Sabes, me siento muy contenta por este logro”.

¿Qué significa el sóftbol para usted?

-Es todo. Siempre soñé con jugar sóftbol, desde niña jugaba en la calle con bola de caucho, de trapo y de bolsas.

En aquel entonces ¿cuáles eran sus sueños?

-Salir adelante por medio de este deporte ya que mi familia no tenía la manera económica para yo poder seguir adelante. Pero los sueños hay que empujarlos y ya estoy a punto de graduarme.

Usted es un ejemplo, muy pronto se graduará de licenciada en educación física, ¿como lo ha logrado?

-Ahora en octubre se cumple uno de mis sueños, licenciada en educación física. Lo he logrado a través de mi entrega y dedicación. Gracias al apoyo del gobernador Dumek Turbay, quien siempre me ha ayudado: a los sabios consejos de mi querido doctor Argemiro Bermúdez Villadiego, que desde el cielo está feliz. El sóftbol me lo ha dado todo.

¿Cuantos títulos con Bolívar?

-5 títulos a nivel de Juegos Nacionales y hemos ganado todos los campeonatos nacionales.

¿Cuál es el título que más recuerda?

-El de Cali, tres juegos lancé un mismo día para quedar campeona. Fue desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Qué título tan sufrido.

¿Cuántos trofeos como lanzadora?

-Más de 25 trofeos como mejor lanzadora, por efectividad y jugadora más valiosa. Tengo también del Comité Olímpico como la mejor softbolista de Colombia; también la estatuilla como la mejor de Acord Bolívar y el Acord de plata en el 2016.

¿Tiene sueños todavía?

Claro. Uno debe tener sueños siempre. Ahora mi sueño es tener una casa propia aquí en Cartagena. Es uno de mis tantos sueños.

¿Usted vive del sóftbol?

-Sí. Recibo apoyo económico por parte de Iderbol como deportista de alto rendimiento. Trabajo en el Ider como docente en la Escuela de Iniciación Formación Deportiva. Pronto viviré de mi profesión y seguiré dándole más títulos a Bolívar, Dios mediante.

Ficha técnica

Nombre: Vianys Patricia García Pérez.

Nació: 17 de noviembre del 1985 en Soplaviento.Padres: Francisco García Romero y Luzmila Pérez .

Hermanos: Claudio, Nyver, Luz Stella, Duván, Andrés Felipe y Amaury.

Estatura: 1 metro con 72 centímetros.

Peso: 82 kilogramos.

Hobby: Escuchar música.

Estudios: 10° semestre de Licenciatura en Educación Física.