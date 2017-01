A la judoca Yuri Alvear no le quieren dar lo que le prometieron

La medallista olímpica Yuri Alvear aún espera el premio que le prometió la Alcaldía de Jamundí, tras la excelente participación que tuvo en los Juegos Olímpicos 2016.

La judoca consiguió la medalla de plata en la categoría de los 70 kilos, en las justas que se llevaron a cabo en Brasil.

"En Jamundí el Alcalde me había prometido el mismo incentivo que recibí en Indervalle que eran $30 millones a la medalla de plata, él me dijo en el homenaje que se me hizo en Jamundí, que me iba a dar ese mismo valor y han sucedido muchos inconvenientes", aseguró la deportista a Blu Radio en la ciudad de Cali, refiriéndose a lo que, en su momento, prometió el alcalde Manuel Carrillo.

"Me decían que estaban esperando que Indervalle lo hiciera para ellos hacerlo de la misma manera, pero Indervalle lo hizo, nos entregó el premio. Pero en Jamundí, hasta el momento, no me han podido dar nada. Ahora él ya no está como Alcalde, entonces creo que es una situación bastante difícil”, sostuvo la deportista a la radio.

Hay que recordar que en la actualidad el burgomaestre se encuentra suspendido del cargo.