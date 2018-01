La Zona Norte ganó el Juego de Estrellas del Torneo Juega Por tu Barrio

Las dos gradas principales del estadio del barrio El Campestre fueron insuficientes para albergar el gran número de aficionados que llegó al escenario para ver el Juego de Estrellas del Torneo de Sóftbol Juega por tu Barrio”.

El público llegó temprano pese a la alta temperatura, pues sabía que este evento es el más multitudinario de la ciuda. La idea era coger los mejores lugares para ver en acción a los mejores jugadores del certamen.

“Yo llegué temprano con mi familia, para estar detrás del “home”, porque yo sabía que esto se iba a llenar con mucha gente. Yo vine desde las 12 del mediodía, almorcé aquí me vi el partido del plus 50 y me quedé para ver el partido del Juego de Estrellas”, afirmó Rosalba Pájaro ferviente aficionada del Torneo Juega por tu Barrio.

El exgrandes ligas Joaquín “el Jackie” Gutiérrez, fue el encargado de hacer el lanzamiento de la primera bola del partido.

Se enfrentaron los mejores jugadores de la Zona Norte y Sur y el marcador favoreció a la Zona Norte 11 carreras por 2.

“Este es un evento que convoca a la familia, a la gente del sóftbol en Cartagena, nuestra organización siempre hace un esfuerzo por hacer las cosas bien y creo que esta es una muestra del poder de convocatoria que tiene este evento”, manifestó Ray Morales, presidente de la Fundación Juega por tu Barrio y gestor de este espectáculo.

Antes del partido, el público disfrutó con el concurso de habilidades y el derby de jonrones.

En cuando a las habilidades el mejor receptor fue Carlos León, del equipo Canapote.

El mejor jardinero fue Leonardo Fuentes del equipo El Campestre.

El derby de jonrones fue ganado por Julio Díaz de Chiquinquirá, quien deleitó el público con sus batazos.

El certamen continúa hoy con el partido entre Crespo y Las Gaviotas, a partir de las 7:15 p. m. en el estadio Argemiro Bermúdez de Chiquinquirá.

Este choque servirá para definir posiciones ya que ambos conjuntos están clasificados.

El jueves, en El Campestre, se medirán El Campestre y Canapote, a las 7:15 p. m.

El viernes la programación se traslada para el estadio de El Socorro con el partido entre Chiquinquirá y El Socorro, también a las 7:15 p. m.

Otros premios

Durante la realización del Juego de Estrellas del Torneo de Sóftbol Juega por tu Barrio, el director del Ider Amín Díaz informó que el equipo que quede campeón tendrá como premio, además de los trofeos y el dinero en efectivo que da la organización, la adecuación del estadio de dicho barrio que sea el ganador.

Esta noticia cayó muy bien entre jugadores y cuerpo técnico de los equipos en contienda, que prometieron darlo todo con tal de lograr estos premios.