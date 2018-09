Laver Cup: Federer y Djokovic no pudieron ante Anderson y Sock

El equipo europeo, capitaneado por el sueco Björn Borg, empezó hoy con buen pie la segunda edición del torneo de tenis Laver Cup, que se disputa en el United Center de Chicago, al aventajar por 3-1 al combinado del resto del Mundo, que dirige el estadounidense John McEnroe.

El primer duelo del choque -que se juega sobre pista dura y cubierta- entre el búlgaro Grigor Dimitrov (Europa) y el estadounidense Frances Tiafoe (Mundo), se saldó con una victoria clara para el primero por 6-1 y 6-4, mientras que el segundo punto europeo lo aportó el británico Kyle Edmund al vencer al estadounidense Jack Sock por 6-4, 5-7 y 10-6 (en el set de desempate, disputado a diez tantos).

Dimitrov apuntaló su victoria con un servicio inapelable, con 10 saques directos por dos de Tiafoe y con un 88 por ciento de ellos ganados con el primero por el 69 de su oponente, que sólo logró un break point por cuatro el búlgaro.

Más complicado lo tuvo Edmund para derrotar a Sock en el segundo partido, que pudo caer del lado de cualquiera de los contendientes. Mucha igualdad tanto en el saque como en el resto en los dos primeros sets. Igualdad que el británico rompió al mejorar su primer saque en el desempate, lo que fue fundamental para sumar el segundo punto europeo.

En el turno de noche, el belga David Goffin logró el tercer punto para Europa en su enfrentamiento con el argentino Diego Schwartzmann (Mundo).

Goffin supo darle la vuelta al marcador en el primer set al recuperarse de una rotura de su servicio y devolvérsela por duplicado a su oponente (6-4).

Dos roturas de servicio para el argentino impidieron levantar a Goffin la segunda manga, aunque puso en aprietos a Schwartzman, que en los últimos juegos logró romperle un saque y ganar el siguiente para decantar el set a su favor por 4-6 e igualar el partido, finalmente resuelto por el europeo también en el desempate, con un marcador ajustado de 11 a 9.

Los del resto del Mundo lograron su único tanto de esta primer jornada del torneo en el encuentro más esperado, el doble de Federer-Djokovic contra Sock-Anderson.

El primer set fue muy reñido y terminó a favor de los europeos por 7-6 (5), con un juego muy igualado que incluyó tres saques directos para cada pareja y un 86 % de puntos ganados con el primer servicio para los europeos por un 81 % para el combinado del resto del mundo.

Anderson y Sock apretaron el acelerador en la segunda manga y se adelantaron con una rotura de servicio que colocó el marcador 1-4 a su favor y les permitió encarrilar con cierta comodidad el juego hasta imponerse con claridad por 3-6.

Aunque Djokovic y Federer no querían dar su brazo a torcer, Anderson y Sock aprovecharon la inercia de su segundo set ganador para imponerse en el desempate y cerrar el partido con un cómodo 6-10.

La Laver Cup es un evento de tres días que enfrenta a seis de los mejores jugadores de Europa contra seis de sus rivales más importantes del resto del mundo. La primera edición, en el 2017, se jugó en la República Checa, en el O2 de Praga. Tras el torneo de este año, el de 2019 se disputará en el Palexpo de Ginebra del 20 al 22 de septiembre.

#TeamWorld2018 is on the scoreboard heading into the weekend. @KAndersonATP & @JackSock beat #Federer & #Djokovic 6-7(5) 6-3 10-6. #LaverCup pic.twitter.com/q5OENCmyLf

— Laver Cup (@LaverCup) 22 de septiembre de 2018