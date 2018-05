Leonardo Fuentes Orozco, siempre metido en el béisbol y el sóftbol

Leonardo Fuentes Orozco algún día quiso ser Grandes Ligas, le iba bien en el béisbol, pero por cosas de la vida no cumplió su propósito deportivo.

“Leandro Fuentes Olivares, mi padre, ha sido mi gran ejemplo. Fue un excelente beisbolista y softbolista, de él saqué mi pasión por estos deportes. Nuris, mi madre, ha sido mi guía. Leandro, mi hermano mayor, también fue un tremendo pelotero”, dijo Leonardo.

Hizo parte de selecciones Bolívar y Colombia. “Firmé en el 2009 con los Gigantes de San Francisco. Tenía 16 años. Alcancé a jugar Clase A en Estados Unidos, pero una lesión en mis piernas, me jugó una mala pasada. En 2015 se me acabó ese sueño”, asegura con un dejo de tristeza.

Entonces regresó a Cartagena a terminar su bachillerato. Actualmente, a sus 25 años, cursa quinto semestre de Licenciatura en Educación Física y Deporte en la Universidad San Buenaventura.

En sus ratos libres juega sóftbol. “Me disfruté el torneo de sóftbol Juega Por Tu Barrio, en donde jugué con mi hermano y mi papá. De verdad que eso me llenó de dicha. Me propuse ser figura del campeonato y quedé de mejor bateador, fui champions cuadrangulares, más carreras empujadas, logramos el subtítulo con El Campestre y eso me hizo feliz”.