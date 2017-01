Lista la convocatoria del 'Piscis' Restrepo para el Sudamericano Sub-20

El profesor Carlos 'Piscis' Restrepo dio a conocer la lista oficial de 23 jugadores que participarán en el 'Campeonato Sudamericano Sub-20 Ecuador' que iniciará el próximo 18 de enero y entregará cuatro cupos a la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA República de Corea 2017.

Entre las principales figuras del combinado patrio se encuentran Kevin Balanta del Deportivo Cali, Juan Pablo 'Indio' Ramírez de Atlético Nacional, Juan Camilo Hernández del América de Cali y Damir Ceter, recientemente fichado por Independiente Santa Fe.

El equipo nacional viajará a la ciudad de Riobamba el domingo 15 de enero donde disputará su primer encuentro el miércoles 18 ante Paraguay, en juego válido por el Grupo A que también tendrá a las selecciones de Ecuador, Brasil y Chile.

Previo a la convocatoria Colombia disputó un amistoso en Bogotá ante Venezuela, que finalizó con igualdad a un gol con anotación Juan Camilo Hernández para la tricolor.

En el suramericano Colombia quedó ubicada en la zona A junto al local Ecuador, Brasil, Paraguay y Chile.

La siguiente es la convocatoria:

Arqueros

1. Luis Alberto García Pacheco – Rayo Vallecano (España)

12. Manuel Gardani Arias Arias –Tuluá

23. Jaime David Mora Granados – Real Santander

Defensas

2. Carlos Eccehomo Cuesta Figueroa – Atlético Nacional

3. Jorge Andrés Segura Portocarrero – Envigado F.C.

4. Joan Sebastián Castro Dinas – Club Llaneros

5. Anderson Arroyo Córdoba – Fortaleza FúTbol Club

14. Jhon Janer Lucumí Bonilla – Deportivo Cali

15. Leyser Chaverra Rentería – Universitario Popayán

22. Gabriel Rafael Fuentes Gómez – Barranquilla F.C

Mediocampistas

6. Daniel Rojano Gómez – Once Caldas

8. Kevin Alexander Balanta Lucumí – Deportivo Cali

10. Juan Camilo Hernández Suárez – América De Cali

13. Ever Augusto Valencia Ruiz – Independiente Medellín

16. Christian Andrés Mina Reyes – Deportes Quindío

17. Luis Fernando DíAz Marulanda – Barranquilla Fútbol

18. Jhon Harold Balanta Carabalí – Universitario Popayán

20. Eduard Andrés Atuesta Velasco – Independiente Medellín

21. Juan Pablo RamíRez Velásquez – Atlético Nacional

Delanteros

7. Julián Andrés Quiñones QuiñOnes - Club Tigres Uanl (Mex)

9. Damir Ceter Valencia – Independiente Santa Fe

11. Michael Nike Gómez Vega – Envigado F.C.

19. Jorge Leonardo Obregón Rojas – Independiente Santa Fe

PROGRAMACIÓN PRIMERA FASE SURAMERICANO

Colombia vs Paraguay 18 de enero

Ecuador vs. Colombia 20 de enero

Colombia vs. Brasil 24 de enero

Colombia vs. Chile 26 de enero.