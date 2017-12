Listos los ocho para nueva etapa del Campeonato de Sóftbol Interbarrios

Definidos quedaron los ocho equipos clasificados para la siguiente fase del XXV Campeonato de Sóftbol Masculino Interbarrios de Corozal, edición “Jaime García y Aníbal Canchila”.

De los doce conjuntos que iniciaron el certamen de pelota blanda clasificaron: Las Brisas, Korea Tendal, San Francisco, Ospina Pérez, Los Alpes, Renacimiento, Las Flores y Las Tinas.

Los ocho clasificados quedaron distribuidos en dos grupos, en el “A” Las Brisas, Korea Tendal, Las Tinas y Renacimiento, mientras que el “B” están San Francisco, Los Alpes, Las Flores y Ospina Pérez.

A partir de este domingo 17 de diciembre desde las 9:00 de la mañana iniciará la programación de la nueva etapa de la competencia, así:

9:00 de la mañana, Las Brisas vs. Las Tinas; a segunda hora, San Francisco vs. Los Alpes; a tercera hora, Korea vs. Renacimiento y a cuarta hora, Ospina Pérez vs. Las Flores.

Luego de estos juegos habrá un receso hasta los domingos 7 y 14 de enero y la semifinal está programada para los días 20 y 21 de enero, y la gran final el día 28 de enero del 2018.