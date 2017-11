Llegué al lugar exacto, en el momento exacto y donde quería estar: Rafael Pérez

“Lo dije desde un principio: he llegado al lugar donde he querido estar. Era un sueño jugar en Junior y se me cumplió”. Con estas emotivas palabras se refirió el defensa Rafael Pérez al título alcanzado con Junior el pasado miércoles en el estadio Roberto Meléndez ante el Independiente Medellín.

“Este es un momento maravilloso, único, que uno no tiene ni encuentra las palabras para expresar estas cosas, en las que trabajas para conseguirlo y gracias a Dios se me ha dado”, agregó embriagado por la emoción y con el asomo de algunas lágrimas en los ojos.

Pero no todo fue fácil, porque hubo algunas voces, de periodistas y aficionados que no vieron con buenos ojos su llegada al equipo rojiblanco.

“Recuerdo esos primeros momentos porque, mi señora está de testigo, mucha gente me trató mal y yo le decía a ella que estuviera tranquila, que tú me conoces y solamente espero que me den la oportunidad para demostrar, no tanto mi talento, si no las ganas de vestir estos colores que siempre había sido un sueño poder vestir. Y ojalá que este sea el comienzo de muchas cosas que vayan a venir para el equipo, para los jugadores, directivos, aficionados y por supuesto para mí y mi familia”, dice un tanto emocionado el nativo de Cartagena.

Tras sus años en el balompié, incluso hasta en Europa jugó, ha regresado a Colombia para sumar su primer título y el cartagenero aspira a que vengan más en su carrera profesional. “Es la primer vez salgo campeón y que mejor que con el equipo, como dije antes, que soñé. Este es un día que no se me va a olvidar nunca”.

Agrega que es el primero, pero que este año pueden ser tres los títulos que se puedan conseguir con el equipo tiburón. Ya se consiguió la Copa Águila, se está en semifinal de la Copa Sudamericana y está clasificado para los play-offs de la Liga Águila, todos esos retos Rafael Pérez quiere superarlos entregando su esfuerzo, junto a sus compañeros, para conseguir los títulos en esta temporada.

“Desde el inicio no nos pusimos techo para conseguir cosas grandes. Ayer hablábamos de que eran tres torneos, ya hoy estamos hablando que son dos los que nos quedan y esto tiene que servirnos para mañana levantarnos y pensar que se nos avecinan otras cosas importantes para nuestra carrera”, dice el zaguero bolivarense.

Pero a pesar de que hoy se goza y que en menos de un mes se pueden celebrar dos títulos más, Pérez reconoce que todo no ha sido fácil ni pare él, ni para el resto de jugadores ni para el club mismo. Ha habido momentos duros que han ido superandos de a poco.

“No hay cosas fáciles en la vida y menos ser campeón. Obviamente que Junior tiene un gran equipo, pero los otros rivales también se preparan, también aspiran conseguir títulos, afortunadamente nosotros nunca bajamos los brazos en los momentos de adversidad, nunca desistimos de un estilo de juego que desde un principio hemos mostrado en la cancha y afortunadamente hoy se nos da esta alegría”, sostuvo.

Reconoció que su presencia en Junior se debe en gran parte al técnico Julio Comesaña, por eso cuando Teófilo Gutiérrez anotó el segundo gol, Rafael Pérez lo primero que se le vino en la mente fue ir hasta la raya y abrazarlo y darle las gracias por la confianza que le dio.

“Lo primero que se me vino a la cabeza fue llegar a donde el profe Comesaña, porque me dio esta gran oportunidad de llegar acá, me dio la gran confianza y uno tiene que ser agradecido en la vida. Por eso tengo que agradecerle de que me haya traído a este grupo donde hay grandes personas y mejores compañeros y amigos”, terminó diciendo Rafael Pérez.