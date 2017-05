"Lo mejor para James es salir del Real Madrid": Presidente Comité Olímpico

El presidente del Comité Olímpico Colombiano (COC), Baltazar Medina, afirmó hoy que "lo mejor que le puede pasa a James Rodríguez (...) es que salga del Real Madrid" y acabar así con la "novela" que le rodea desde su fichaje por el club blanco en julio de 2014.

"Lo mejor es que esta novela termine y James vaya a un equipo en el que pueda jugar", dijo Medina a Efe en Bogotá, al ser preguntado sobre las especulaciones que han circulado en los últimos días y que apuntan a la salida del jugador colombiano del Real Madrid en dirección a otro club europeo.



Medina apostó además por poner punto final al tira y afloja por la titularidad entre el centrocampista y el entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane.



"No necesitamos a un James distraído en su polémica con su entrenador por si lo pone o no lo pone. Lo mejor (...) es que vaya a un equipo donde pueda jugar, pero si va a un equipo inglés a lo mismo, no tendría sentido", añadió.



El responsable del olimpismo colombiano señaló que James debería ir a un equipo en el que tenga asegurada la titularidad y adquiera así "el nivel que necesita".



James fichó por el Real Madrid en 2014 tras destacar en el Mundial de Brasil.



En su primera temporada en el equipo blanco fue titular, pero en las dos últimas ha pasado más tiempo en el banquillo que en el césped.