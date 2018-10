Los Caracoles, con mujeres que llevan el sóftbol en sus corazones

Ganaron el título del Torneo de Sóftbol Juega Por Tu Barrio y están felices.

Jugar sóftbol, para ellas, es una gran satisfacción. Defender al equipo de su barrio, sin duda, tuvo un valor agregado. En el campo se divirtieron al máximo y compartieron con amigas de la infancia del sano esparcimiento.

Sí. Las chicas de Los Caracoles se gozaron el campeonato, en el que vencieron recientemente en la final 10-5 y 12-6 a Turbaco.

Pero quiénes son ellas, qué hacen, por qué decidieron jugar sóftbol. El Universal entrevistó a tres de las integrantes del equipo campeón para conocer algunos detalles de estas apasionadas por este deporte.

Zaida Ziro no se cambia por nadie. Fue una de las lanzadoras de Los Caracoles, su función era poner la bola ahí, dominar a las bateadoras, recibir la menor cantidad de hits posibles. “Tuve el honor de lanzar la final, bateé un doble y un hit. Para mí este campeonato fue de lo mejor, fue increíble jugar con grandes figuras del ayer y del ahora en este deporte”.

A los 13 años cambió las muñecas por las bolas, bates y manillas. Desde ese momento siempre ha estado ligado a este deporte.

“Hace 37 años juego sóftbol, deporte que me fascina y lo llevo en mis venas. Siempre juego en dos y tres equipos, compito en torneos masculino por todos lados en Cartagena. Esto es lo mío, el sóftbol no lo dejo por nada, adoro esta vaina, estar en un campo es mi mayor felicidad”, dice Zaida, quien tiene 50 años y aún se 'espanta solita'.

No le ha tocado fácil en la vida, pero siempre ha estado lista para afrontar cada reto. “Tengo dos hijos, soy viuda hace 13 años, me ha tocado duro, pero me he esforzado para sacarlos adelante. A veces vendo pasteles, bandejas de deditos, cervezas. No me quedo quieta, la plata hay que buscarla. Soy una guerrera, le doy gracias a Dios por todo lo que he vivido”.

El aporte de Leonor

Leonor Parra se desempeñó como receptora de Los Caracoles. Desde ahí puso su grano de arena para la conquista. “Creo que el trabajo en equipo, la persistencia y ganas de cada una de nosotras nos llevó a ser campeonas. En el juego final bateé de 3-2, yo aporté lo mío”, dice Parra.

Encontró en el campeonato una manera de distraerse y de despejar la mente ante la difícil situación por la que atraviesa.

“Mira... hace menos de un mes me mudé de Los Caracoles por cuestiones de dinero, no tenía cómo pagar el arriendo. Me fui para El Líbano, donde una amiga me dio posada. Actualmente estoy desempleada, necesito trabajar. En el torneo mantuve mi mente y cuerpo ocupados y eso me sirvió, por eso le agradezco a los organizadores”, agrega Leonor, de 35 años, soltera y sin hijos.

Viviana Quevedo, jardinera central, también aportó lo suyo. “Realmente ganar el título fue un momento especial, Turbaco fue un rival fuerte, pero a nosotras nos hizo grande el compañerismo que había en el grupo, eso fue clave”.

Sobre cómo se gana la vida, Viviana comenta que “yo vendo chance, eso me da para el día a día, pero los fines de semana prefería ir a jugar, el sóftbol es una gran pasión para mí”.

Vive feliz con su familia. “Tengo 35 años, tres hijos, un marido que me quiere montones (Daniel Rincón), le doy gracias a él por su apoyo y a mi familia, que no solo me acompañaba a los partidos sino a los entrenos. Gracias, Dios por permitirme vivir estos momentos”, finaliza.

Sí. Zaida, Leonor y Viviana están listas para vivir nuevamente las emociones del deporte que las apasiona.

Las campeonas

La nómina campeona la integraron: Zaida Ziro, Paula Caraballo, Dana Revollo, Edith Barcasnegras, Lucía Magallanes, Sandra Holguín, Marlin Elles, Elizabeth Mendoza, Yessi Romero, Osiris Maldonado, Isabel Julio, Leonor Parra, Shirley Peñaloza, Etilvia Guerrero, Johana Blanco, Sindy Bolaño, Yuleima García, Viviana Quevedo. El mánager fue Ariel Medrano.

El Torneo de Sóftbol Juega Por Tu Barrio, que se desarrolló durante varios meses, contó con el apoyo del Ider.