Luis Bedoya dice que Nike intentó sobornarlo para vestir a la selección

El expresidente de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) Luis Bedoya aseguró hoy en Nueva York que la compañía estadounidense Nike intentó sobornarlo para patrocinar a la selección suramericana en 2010.

Según el reportero Ken Bensinger, de BuzzFeed, Bedoya dijo durante el juicio del escándalo FIFAGate en una corte de Nueva York que un oficial anónimo de Nike se reunió con él en un restaurante y le ofreció un "pago personal" a cambio de elegir a la compañía como patrocinadora oficial de la selección colombiana de fútbol en 2010.



Sin embargo, el exdirectivo señaló que no aceptó la oferta y al final eligió a Adidas que, según él, no ofreció sobornos para patrocinar a Colombia.



Bedoya manifestó además que recibió sobornos "aproximadamente del 2007 hasta el 2015" y denunció que los expresidentes de las federaciones de Paraguay Juan Ángel Napout y de Perú Manuel Burga también lo hicieron.



Asimismo, señaló que los presidentes de las federaciones de fútbol de Colombia, Ecuador, Perú, Paraguay, Venezuela y Bolivia recibieron una oferta de un millón de dólares del argentino Mariano Jinkis, acusado en el FIFAGate y que hace parte de la compañía Full Play Group, a cambio de otorgarle los derechos de televisión de la Copa América en 2010.



El exdirigente de la FCF comentó que Jinkis organizó una reunión entre él, el ecuatoriano Luis Chiriboga y otro dirigente suramericano con un emisario qatarí en Madrid en 2010 para votar por ese país asiático como organizador del Mundial de 2022.



Según Bedoya, cuando el emisario se fue Jinkis les dijo que podían pedir entre 10 y 15 millones de dólares por los tres votos para la elección del país asiático como organizador del Mundial.



Al final, Bedoya no lo aceptó y votó por Estados Unidos para organizar esa copa.



Por otra parte, el colombiano afirmó que normalmente recibió los sobornos a través de una compañía en Uruguay llamada Flemick, creada por Full Play, y que se utilizó para luego abrir una cuenta en el Banco Hapoalim en Miami.



La justicia de Estados Unidos abrió en mayo de 2015 una investigación por fraude masivo y blanqueo de dinero contra medio centenar de altos cargos de la FIFA, entre ellos una veintena de latinoamericanos.



La investigación por sobornos, que alcanzarían los 200 millones de dólares, incluye 92 cargos por distintos delitos.