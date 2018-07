Luz verde en seguridad para los Juegos Centroamericanos y del Caribe

Este miércoles fue presentado el Plan de Seguridad para los Juegos Centroamericanos y del Caribe, con la presencia de las autoridades de Policía Nacional y Metropolitana, así como las civiles, la cual se llevó a cabo en la sede de la Mebar de Barranquilla.

“Este es un evento importante, para el que nos hemos preparado por mucho tiempo, con una inversión supremamente importante que ha hecho el Distrito de Barranquilla, en cabeza de nuestro alcalde Alejandro Char”, se expresó el alcalde encargado, Jorge Padilla Sundhein.

Agregó que “hoy queremos presentar el Plan de Seguridad para los Juegos Centroamericanos y del Caribe, un evento de talla internacional, en el que recibiremos los barranquilleros la visita de un número importante de países, con unas delegaciones que serán atendidas de la mejor manera, y que nuestra Policía Nacional brindará y garantizará la seguridad para que sea un evento de lujo, inolvidable para los barranquilleros y para los foráneos”.

“Esperamos desarrollar unos juegos en completa normalidad para que disfrutemos el deporte y que nuestros invitados tengan la tranquilidad”, terminó diciendo Padilla Sundhein.

Además del alcalde encargado, estuvieron en la reunión: Clemente Fajardo, Secretario de Gobierno; el Brigadier general Mariano Botero Coy, Comandante de la Policía Metropolitana; el General Herman Bustamante, Comandante de la Regional 8 de la Policía, y Yesid Turbay, de la Secretaría de la Seguridad Ciudadana.

El General Herman Bustamante, Comandante de la Regional 8 de la Policía, dijo que la institución ha diseñado la estrategia en tres compontes. El primero tiene que ver con el tema de los juegos; el segundo es el modelo de vigilancia que se viene realizando en toda la ciudad, y un tercero que tiene que ver con la presencia permanente de la institución en los sectores turísticos.

“Vamos a tener el acompañamiento de las 37 delegaciones; es un componente donde va a haber policías, Policía de Tránsito; estaremos en ocho hoteles, donde vamos a tener el acompañamiento de los jueces y los miembros de la organización”, sostuvo.

Indicó que tendrán presencia en los 26 escenarios deportivos “que hasta el momento han sido definidos como tal. Y lo que corresponde a las 68 rutas de desplazamiento que vamos a atender durante todo el día. Las mismas van a estar cubiertas para darle agilidad y no interrumpir el día a día de la ciudad. Lo que queremos es enviar este mensaje: que a raíz de estos juegos no se va a ver afectada la ciudad con algunas restricciones, por el contrario, será un acompañamiento para que la ciudad siga su ritmo diario como si no estuvieran los Juegos”.

“En el tema de los Juegos como tal, vamos a tener 1.470 policías. Vamos a tener carabineros, un componente importante del tránsito, coordinado con la Secretaría de Tránsito; de igual forma vamos a tener todo el equipo de Policía Judicial, también va a estar Interpol haciendo su actividad, sobre todo en los hoteles, y todo lo que se nos presente en el tema de convivencia ciudadana”, sostuvo el general Bustamante.

Afirmó que en la Villa Centroamericana tendrán presencia las 24 horas, una semana antes, durante y luego que se realicen las justas deportivas. “Allí vamos a tener un servicio permanente como si fuera un barrio, con las tres secciones de vigilancia atendiendo todo el tema de convivencia. Y como adicional, tendremos el tema de las cámaras de vigilancia, que ya se encuentran instaladas”.

“En lo que corresponde al Modelo Nacional vamos a tener 2.500 policías, que van a estar haciendo todo su trabajo en sus cuadrantes. Esto no solamente va a ser Barranquilla, este servicio se extendió hacia los municipios de su área metropolitana. Para poder tener nosotros control en otros hoteles o en las zonas de los municipios cercanos a Barranquilla”, indicó.

Manifestó que este componente también va a manejar todo el tema de la prevención. Es decir, que vamos a estar haciendo registros, tanto a personas como a vehículos, y sobre todo, haciendo unos controles perimetrales, no solamente en el casco urbano, para poder darle esa tranquilidad a nuestros ciudadanos”.

“Este gran componente también va a tener lo que corresponde a unas intervenciones especiales. Es decir, vamos a tener 150 hombres exclusivos para hacer tomas a las diferentes localidades haciendo registros, pidiendo antecedentes, el cual vamos a iniciar desde este fin de semana, sobre todo en la parte hotelera, en los dos terminales, tanto el aéreo como el terrestre, para darle la bienvenida a la ciudad a los visitantes”, agregó.

Además de lo anterior, indicó que se va a contar con el apoyo tecnológico, con cuatro drones, dos helicópteros y una mejor conexión con cada una de las unidades. “Se trajo de Bogotá otra repetidora para darle exclusividad a los Juegos. Adicional a eso tendremos más de 90 radios dedicados solamente a los juegos para no tener un colapso y por último el factor logístico de transporte que nos brinda la Alcaldía para estas justas”.

Por último, indicó que habrá un refuerzo policial que estará pendiente en lo que tiene que ver con el tráfico sexual de menores y para ello se contará con Policía de Adolescencia e Infancia y con la misma Interpol.