Mánchester United tumba al Chelsea (2-0) y da emoción a la Premier

El Mánchester United (5º) venció este domingo al líder Chelsea, en el duelo más atractivo de la 33ª jornada de la Premier League, con una victoria por 2-0 que permite a los 'Red Devils' no perder de vista los puestos de Champions al tiempo que aprieta la lucha por el título, pues el Tottenham (2º), con su victoria del sábado, se acerca a solo 4 puntos de la cabeza.

El United dominó un encuentro que decidieron los goles de Marcus Rashford (minuto 7) y del español Ander Herrera (49) y que, de inicio, estuvo marcado por la suplencia del sueco Ibrahimovic, a quien su entrenador, José Mourinho, dejó en el banquillo "para que descansara".



Rashford batió al meta del Chelsea tras aprovechar un pase al hueco de su compañero Herrera, quien al comienzo de la segunda parte pondría el 2-0 definitivo de un fuerte disparo que desvió a las redes el francés Kurt Zouma.



El Mánchester no dio opción a su rival, al que superó en todas las facetas del juego, incluida la posesión -con momentos del 60% para los locales-, y manejó perfectamente el ritmo del partido.



La escuadra entrenada por Antonio Conte suma de esta forma su segunda derrota en las últimas cuatro jornadas, lo que le ha permitido al Tottenham, al acecho del líder desde prácticamente el inicio del campeonato, estar a una distancia impensable hace solo unas jornadas.



Mientras que con esta victoria, el equipo del portugués Mourinho alcanza los 60 puntos, a cuatro del Mánchester City (64) y sigue en la lucha por los puestos que dan acceso a la Liga de Campeones (los cuatro primeros en Inglaterra).



El triunfo, además, sirvió al United y a Mourinho para vengarse de las dos derrotas cosechadas ante el Chelsea esta campaña: en liga (4-0) y en los cuartos de final de la Copa de Inglaterra del pasado marzo (1-0).



"Ellos han mostrado más motivación que nosotros y eso es culpa del entrenador. Mi culpa. No he sabido encontrar la inspiración para mis jugadores", lamentó Conte tras el encuentro.



"Estoy preocupado. Tenemos que encontar cuanto antes esta motivación por ganar", añadió el italiano, cuyo equipo contaba a principios de marzo con 10 puntos de ventaja sobre el Tottenham.



La venganza de 'Mou'

"Sabíamos que jugando de esta manera sería muy difícil para ellos", afirmó por su parte Mourinho, que defendió su sistema alegando que fue el mismo que dispuso en el enfrentamiento de Copa en marzo.



"Cuando estábamos once contra once dominamos totalmente el partido, solo la decisión arbitral que nos dejó entonces con diez permitió al Chelsea dominar", recordó el técnico sobre el partido perdido el pasado mes.



En el otro encuentro de este domingo, el Liverpool mantuvo la tercera plaza del campeonato imponiéndose por 1-0 en el estadio del West Bromwich (8º), gracias al gol del brasileño Roberto Firmino (45+1).



El delantero -autor asimismo del gol que le dio la victoria a su equipo en la anterior jornada, frente al Stoke- anotó tras cabecear una falta prolongada de cabeza por su compatriota Lucas Leiva.



Además del triunfo del Tottenham (4-0 ante el Bournemouth), el sábado también venció el Mánchester City al Southampton (3-0) mientras que el Everton hizo lo propio contra el Burnley (3-1). El Crystal Palace y el Leicester empataron 2-2.



La jornada la cierra el lunes el Arsenal, séptimo, en su visita al estadio del Middlesbrough, penúltimo (19h00 GMT).