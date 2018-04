Manchester United y Pogba posponen la celebración del City

Manchester City se desmoronó ante Manchester United al sucumbir el sábado por 3-2, dejando escapar la oportunidad de proclamarse campeón de la Liga Premier con un tiempo record.

El City arrasó al United en el primer tiempo del derbi de Manchester, con los goles de Vincent Kompany y Ilkay Gundogan durante un lapso de seis minutos.



Pero los festejos en el Etihad Stadium fueron prematuros.



El United, que no pudo ensayar un solo tiro a puerta en el primer tiempo, anotó tres goles tras el descanso.



Como no podía ser de otra forma, los goles que nivelaron el marcador para el United fueron obra de Paul Pogba - un día después que el técnico del City Pep Guardiola aseguró que le ofrecieron fichar al volante francés durante el mercado de pases en enero.



Y Chris Smalling, muy frágil en la defensa del United en la primera mitad, apareció para anotar el gol de la victoria a los 69 minutos. El central se encontró en soledad absoluta para empalmar un remate de tiro libre del delantero chileno Alexis Sánchez.



Fue la primera derrota del City como local desde diciembre de 2016 y apenas la segunda en la Premier esta temporada, de visita a Liverpool.



El United redujo a 13 puntos la ventaja del City. Pero con seis fechas por delante, es inevitable que el City se consagre campeón campeón por tercera vez desde 2012. Podría lograrlo el próximo fin de semana si el City gana en su visita a Tottenham el sábado y el United caiga ante West Bromwich Albion.



También el sábado, Everton desperdició un par de ocasiones de gol en el tramo final de la edición número 231 del derbi de Merseyside y debió conformarse con un empate 0-0 contra Liverpool.



Para la visita a Goodison Park, el técnico de Liverpool Juergen Klopp presentó a un equipo mucho más fuerte de lo esperado. Pero prescindió del delantero Mohamed Salah (ingle) de cara al partido de vuelta el martes por los cuartos de final de la Liga de Campeones en la cancha del Manchester City, con Liverpool en ventaja de 3-0.



El atacante Danny Ings salió como titular por primera vez con Liverpool, acompañando a Sadio Mané y Dominic Solanke en punta.



Everton fue superior en las postrimerías, pero Seamus Coleman y el suplente Dominic Calvert-Lewin no supieron capitalizar dos inmejorables ocasiones que pudieron darle a los Toffees su primera victoria en el derbi en siete años y medio. La sequía ahora se extiende a 17 partidos.



Liverpool quedó tercero en la clasificación con 67 puntos. Con un doblete del volante danés Christian Eriksen, Tottenham alcanzó esa cifra al llevarse una victoria 2-1 en su visita a Stoke City.



En otros resultados, Newcastle dio un importante paso para asegurar la permanencia en la máxima división al imponerse 2-1 en la cancha de Leicester y Burnley ganó con idéntico marcador de visita a Watford. Los duelos West Brom-Swansea y Brighton-Huddersfield se saldaron con sendos empates 1-1, mientras que el Bournemouth-Crystal Palace quedó 2-2.