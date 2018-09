Maradona, nuevo técnico del club mexicano Dorados

Diego Maradona accedió a ser el nuevo técnico de Dorados, un club de la segunda división de México, el país donde la carrera del astro alcanzó niveles de leyenda hace 32 años, cuando guio a la selección argentina a su última coronación en el Mundial.

El presidente de Dorados, José Antonio Núñez, confirmó el jueves a The Associated Press que se había llegado con Maradona a un acuerdo contractual, cuyos detalles no reveló. Afirmó que la conferencia para presentarlo ante la prensa en su nuevo cargo se realizará el domingo o lunes en la ciudad de Culiacán, capital del estado noroccidental de Sinaloa, donde juega el equipo Dorados.



Esa zona ha sido afectada por la violencia relacionada con la presencia de uno de los principales cárteles de drogas en el mundo. Maradona, quien ha lidiado públicamente con problemas de drogas, se dirige así a la ciudad que representa el corazón del narcotráfico en México.



Más tarde, entrevistado por la cadena Univision, Núñez dijo que se tendrán cuidados especiales con Maradona en Culiacán, aunque no entró en detalles al respecto.



"Los aspectos personales son tratados como una parte colateral de las contrataciones y esta contratación está bien cuidada por ambas partes", comentó. "Sabemos cuáles son nuestros compromisos bien hablados con Matías Morla, que es su abogado, pero estamos esperando que las cosas se den bien".



Desde la tarde del miércoles habían surgido en la prensa rumores sobre la contratación de Maradona, quien se venía desempeñando al menos nominalmente como director deportivo del Dínamo de Brest, en la Liga Premier de Bielorrusia.



El jueves por la tarde, Dorados emitió un comunicado oficial en el que informó que Francisco Ramírez había sido destituido como técnico. Poco después, mediante Twitter, el club publicó un video animado que mostraba a Maradona junto al escudo del club, con el texto: "íBienvenido Diego al Gran Pez!".



La confirmación pública llegó mediante un comunicado de tres párrafos en el sitio del equipo. Dorados estuvo en primera división durante tres años (2004-06). Volvió a ascender a primera división en 2015 pero sólo pasó un año antes de regresar a la segunda categoría.



"Con trece finales en sólo quince años de historia, Dorados es un club que en poco tiempo se ha hecho un lugar en el fútbol mexicano a base de mucho esfuerzo y siendo acompañado de diversas figuras del fútbol mundial que han marcado una época por su paso en Sinaloa", destacó el club en el comunicado.



Efectivamente, otras figuras de corte internacional han llegado a formar parte del equipo.



Éste fue el último club en el que jugó de manera profesional Pep Guardiola, antes de iniciar su exitosa carrera como técnico del Barcelona, el Bayern Múnich y el Manchester City.



Por las filas de Dorados han pasado otros destacados jugadores nacionales, como Jared Borgetti y Cuauhtémoc Blanco, y del extranjero, incluido el argentino Diego Latorre y el uruguayo Sebastián Abreu.



Dorados pertenece al Grupo Caliente, propiedad Jorge Hank Rhon, un empresario y político mexicano que opera casinos en todo el país y además es dueño de los "Xolos" de Tijuana en la máxima categoría del fútbol.



Pero está por verse qué motivó a Maradona a incorporarse a un club de segunda división en México.



En el caso de Dorados, Núñez dijo a la cadena estadounidense que la contratación constituye una apuesta por recuperar la relevancia perdida y alcanzar el éxito por vías no convencionales.



"Estamos intentando hacer algo diferente y tratando de buscar dentro de la ilógica del fútbol algo de lógica, pero garantías no hay, puedes traer a un técnico calificado y no sabes qué pasará", advirtió el dirigente. "A veces estos cambios reavivan y esperemos que permee con todos".



La realidad es que toda la segunda división mexicana había perdido lustre. Hace un par de años, la Federación Mexicana de Fútbol determinó que sólo nueve de los 15 clubes que la conforman podían ascender, en vista de que los demás carecían de infraestructura adecuada para llegar al máximo circuito.



Dorados está entre esos clubes certificados para llegar a primera.



"Tratamos algo diferente porque la división de ascenso está alejada de los reflectores y estamos tratando de meterle alegría a la división, de meterle valor, en ese intento de darle valor y de recibir ideas y ante la posibilidad de contar con esta figura pues dijimos ¿por qué no?", agregó el dirigente.



Actualmente, Dorados se encuentra clasificado a los octavos de final de la Copa MX, en la que participan también equipos de primera. Pero en la segunda división, el club es 13ro entre los 15 que conforman el circuito.



El excapitán de la selección argentina que ganó el mundial en México 1986 había acordado su llegada al Dinamo Brest para ser su presidente, pero después de la presentación oficial nunca más volvió, y se encontraba actualmente en Buenos Aires.



El último trabajo de Maradona como entrenador fue el año pasado con el Al Fujairah de la segunda división de los Emiratos Árabes Unidos.



Y sus últimas apariciones públicas se dieron durante el Mundial que se realizó del 14 de junio al 15 de julio en Rusia, donde protagonizó varias polémicas.



Debió disculparse en Facebook por hacer un gesto discriminatorio hacia un aficionado surcoreano durante el debut de Argentina en el Mundial, un empate contra Islandia en Moscú. Maradona señaló que la prensa buscaba titulares por un incidente menor. Asimismo, el exfutbolista del Napoli y del Barcelona quebrantó las reglas en el estadio al fumar un cigarro.



Además, la señal oficial de la FIFA mostró a Maradona cuando hizo un gesto obsceno con los dos dedos del medio de sus manos, luego que Argentina anotó un gol agónico para vencer 2-1 a Nigeria en San Petersburgo.



En ese mismo partido, fue captado en videos y fotos que circularon en las redes sociales y en los que parecía estar apenas consciente y recibía ayuda para dejar la tribuna e ingresar a un palco de lujo.



Maradona dijo que había sufrido una descompensación, por lo que un médico lo había revisado.



Como entrenador, Maradona ha dirigido a Deportivo Mandiyú y Racing Club en Argentina, así como a Al Wasl y Al Fujairah en Emiratos. Y desde luego, fue técnico de la selección argentina que llegó a los cuartos de final en la Copa del Mundo de 2010 en Sudáfrica.