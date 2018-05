Marbelle se agarra en redes con los hinchas de Millonarios

Marbelle protagonizó este lunes un rifirrafe en Twitter con varios usuarios por un comentario que hizo tras el partido de ayer en el que Santa Fe venció a Millonarios 1-0 en El Campín.

Todo comenzó cuando la cantante, que es novia de Sebastián Salazar, futbolista de Independiente Santa Fe, comentó una publicación en Instagram del jugador Yeison Gordillo, quien escribió en su red social “linda victoria”, refiriéndose al resultado del partido.

Ante esto, la 'Reina de la Tecnocarrilera' no se aguantó y comentó en el post: “las gallinitas deben estar metiendo los huevitos en hielo”.

El comentario no fue bien recibido por los hinchas de Millonarios quienes arremetieron contra la también presentadora.

“Sé más yo de maternidad de gallinas que la gorda esa de fútbol. Sí, es contigo, Marbelle”, dijo una tuitera. Sin embargo, la artista no se quedó callada y respondió con ofensas a todos los mensajes en los que se burlaban de su cuerpo y cirugías.

Gracias a las personas que me defienden .. a los que les encanta agredirme con mi pasado , con mi carrera , con mis cirugías y todo lo que piensan que me afecta ... quiero decirles que no hay nadie en el mundo más feliz que yo en este momento...

— MARBELLE (@Marbelle30) 7 de mayo de 2018