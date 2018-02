Marco Indaburo pone el pecho: "yo sí creo en este Real Cartagena"

“Yo sí creo en este Real, he hablado con los jugadores y se los he dicho. Vamos de menos a más en busca de lo que queremos. Tengo mucha ansiedad, ya quiero que llegue el debut para demostrar lo que realmente podemos dar en la cancha”.

Estas fueron las declaraciones que dio Marco Indaburo, técnico de Real Cartagena, en el programa de La Pelotera del Canal Cartagena, en donde se mostró optimista, pero mesurado con el modelo de equipo que tiene para encarar la temporada 2018.

Este lunes, a las 6 de la tarde, Real recibe la visita de Orsomarso, en la primera fecha del Torneo Águila.

La afición está intranquila, pues sabe que el Real de este año es un equipo muy joven, sin grandes referentes y que dejó muchísimas dudas en el Cuadrangular Bolívar sí Avanza y Por Cartagena.

Ante esto, Indaburo, técnico que debuta en el banquillo como técnico, salió al quite enviando el siguiente mensaje. “Hace un par de años estuvimos aquí con el profe José Fernando Santa y tomamos un equipo con jugadores que poco se conocían y logramos hacer que ese plantel jugara muy bien. Ese fue el Real de Yesus Cabrera, Jhony Cano, Yorley Mena. Ahora buscamos lo mismo: jugar bien, dar un buen espectáculo, conseguir los resultados”.

No hay plata

Sobre la nómina que tiene a su disposición para encarar el campeonato, el técnico agregó que le toca amoldarse al presupuesto que hay. “La situación que atraviesa el club no es la mejor, eso está claro. El ejemplo que pongo con esto es como cuando uno va a un almacén y compra ropa de marca, pero hay otro que compra una ropa que no es de marca, pero que igual no desentona. Así está este Real”.

Al preguntársele para qué está este Real en esta temporada, Indaburo solo dice: “yo soy un soñador, me gusta ganar”.

Faltan jugadores

La afición clama por tener un equipo en la Primera División, pero la pregunta es si hay nómina para lograrlo. “Necesito un defensa central rápido con condiciciones diferentes a los que ya tengo. He hablado con los arqueros porque quiero que den más y ojalá puedan llegar uno o dos jugadores más al equipo”, agrega.

Juan José Salcedo, goleador histórico de Real (44 anotaciones), entrena con el equipo, pero aún no ha definido si se queda o se va para Primera A, en donde tendría algunas ofertas.

“A Miguel Murillo (atacante) sí lo pedí yo. Es un jugador que dará mucho a este Real”, sostuvo el entrenador.

A pocos días de jugar ante Orsomarso, Indaburo asegura que “el mayor deseo es causar una gran impresión para demostrarle a esta hinchada que sí puede creer en el equipo. Estamos trabajando para encontrar el mejor nivel de juego”.

Del rival dijo que “es un equipo joven, que juega mucho por las bandas y tiene atacantes rápidos. Hay que tener cuidado”.

Caras nuevas

Dentro de las caras nuevas, Real tendrá para mostrar a Camilo Ceballos (defensa), Yulián Gómez (lateral), Kevin Lugo (volante), Jorge Obregón y Miguel Murillo (atacantes).

Real tiene el reto de enamorar a su afición a partir de este lunes. Para lograrlo debe jugar bien y ganar...