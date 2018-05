Mariana Pajón sufre rotura del ligamento cruzado anterior.

La colombiana Mariana Pajón, bicampeona olímpica de BMX, sufrió una rotura de ligamento cruzado anterior luego de caerse este sábado en la semifinal de la válida de la Copa Mundo de ciclocrós en Papendal (Holanda).

"Tengo una rotura total del cruzado anterior y una rotura parcial del colateral mediano, así que ahí estamos en un proceso que va a ser muy rápido, en el que voy a dar lo mejor de mí", dijo Pajón en un video difundido en sus redes sociales.

La ciclista colombiana, medalla de oro en las olimpíadas de Londres 2012 y en Río 2016, dijo además que tras realizarse unos exámenes médicos se descartó una fractura, situación que valoró, y agregó que está "muy motivada", desde ya haciendo "terapias" para "para volver muy rápido a las pistas".

Pajón explicó que la caída ocurrió cuando iba bajando desde el partidor de la pista a 55 kilómetros por hora y una rival la tocó.

"Me toca bajar el pie porque me quedé sin freno y cuando bajé el pie sentí que había pasado algo, después me caí", afirmó y agradeció "todos los mensajes" y "la energía positiva" que ha recibido desde ese momento.

"Daré lo mejor de mí para poder estar representando a Colombia lo más pronto posible", concluyó.

Esta es la segunda enfermedad que sufrió Pajón este año, pues a finales de marzo pasado resultó afectada por un virus que mermó su rendimiento en la válida de la Copa Mundo que se llevó a cabo en Francia.

Así lo declaró en ese momento Miguel Pajón, hermano y director de prensa de la ciclista, quien agregó que al parecer se trataba de una mononucleosis. La mononucleosis es una infección denominada también como la enfermedad del beso,la cual es provocada por el virus de Epstein-Barr y se contagia generalmente a través de la saliva.