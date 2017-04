Marriaga-Valdez se verán las caras hoy en el pesaje oficial

El pesaje oficial es una ceremonia especial y decisiva, en la que casi siempre se gana el primer asalto, pero en muchos casos se pierde la pelea.

El colombiano Miguel Marriaga y el campeón mundial mexicano Óscar Valdez se verán las caras hoy a las 3 de la tarde en el pesaje oficial de la cartelera mundialista, que se realizará mañana en el StubHub Center de Carson, California. Ambos peleadores deberán marcar en la báscula 126 libras, que es el peso máximo para la categoría pluma.

Marriaga buscará el cetro orbital de la OMB ante el invicto mexicano, quien posee foja expedita de 21 victorias al hilo, 19 de ellas por nocaut.

Será el combate estelar de una función, que incluye las defensas del título supermedio de la OMB del mexicano Gilberto ‘Zurdo’ Ramírez ante el ucraniano Max Bursak y en las 122 libras del norteamericano Jessie Magdaleno, quien expone el fajín ante el brasileño Adeilson Dos Santos.

Marriaga, quien tiene marca de 25 triunfos, 21 antes del límite y un revés, tiene tres meses de preparación y está en su mejor momento para tomar la gloria.

Para el arjonero será su segunda oportunidad de hacer realidad de hacerse a la diadema orbital, luego del fallido intento ante el monarca jamaiquino Nicholas Walters, con él que perdió por decisión unánime en Nueva York, el 13 de junio de 2015.

"Gracias a Dios todo me ha salido bien. Con la ayuda de Dios el sábado coronamos un sueño. Estoy en el mejor momento de mi carrera, la preparación ha sido, yo diría que el 300%", aseguró el arjonero vía celular.

“Marriaga ya está en el peso, ha sido su mejor preparación. Él es un muchacho inteligente, disciplinado y esperamos con la venia de Dios conquistar el tan soñado cinturón mundial”, aseguró el entrenador Samuel Gómez.

El arjonero, con la seguridad de siempre, dijo que “he soñado toda la vida con ganar un título mundial. Me he preparado para ganar. Mañana voy por mi familia, por Arjona, por Cartagena, por Colombia”.

Pelea de pegadores

Por el palmarés de ambos peleadores, los especialistas aseguran que por ser una pelea de pegadores el combate no llegará a los 12 asaltos.

“Estoy concentrado en esta pelea porque sé que Marriaga no es un rival fácil. Creo que voy a ganar, pero no quiero adelantarme”, aseguró Valdez al portal Izquierdazo.