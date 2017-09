Michael Narváez, el joven bolivarense que sueña con Olímpicos

“Sueño con estar en unos Juegos Olímpicos, enfrentar a los mejores del mundo y salir victorioso con mi medalla de oro. Hacer feliz a mi familia y a mi país es lo que más quiero”.

Estas son las mayores metas del karateca bolivarense Michael Enrique Narváez Peñaranda, de 15 años.

El chico, nacido en Marialabaja, es una promesa de las artes marciales en el país. Pese a su corta edad, ya ha ganado títulos importantes.

“Soy campeón nacional en categoría menor de 52 kilogramos y subcampeón suramericano. Estoy en la Selección Bolívar, donde entreno karate tradicional y combate imaginario. Mi entrenador, el sensei José Ospina, dice que tengo un gran potencial”, comenta el joven.

¡GRAN HISTORIA!

Michael tiene una gran historia de vida. Nació en Marialabaja, pero su familia se tuvo que desplazar a causa de la violencia que azotaba la zona.

Viajaron a Caracas, Venezuela, cuando el chico tenía 2 años. Allí comenzó a estudiar y descubrió el karate. Empezó a entrenar y ganar títulos, pero hace dos años, y a raíz del conflicto interno en ese país, tuvo que volver a su tierra.

“Estamos viviendo en el barrio El Nazareno, yo soy ama de casa y el padrastro del niño es maestro de obra. Hacemos un gran esfuerzo para seguir con la carrera de Michael, no podemos olvidar el apoyo que nos da la Liga, la Federación y el club donde está, que se llama Bushido De Yurbaco, pero necesitamos más apoyo”, afirma a EL TESO Amira Peñaranda, madre del deportista.

¡POR MÁS MEDALLAS!

Solo dos años tiene Michael peleando por las banderas del departamento y el país y ya brilla con luz potente. Gracias a su talento se ganó el cupo para participar en el Mundial de Tenerife, España, en octubre. Es el único competidor nacional en su categoría y eso le llena de orgullo.

“Soy muy disciplinado y luchador, por eso he obtenido tantos títulos. Me siento feliz de estar en mi país. Mi familia y yo necesitamos que los entes deportivos nos sigan apoyando porque ahora debo ir al Mundial, que está en otro continente y no tenemos los suficientes recursos”, dice el menor.

¡APÓYENLO!

El clamor de la señora Amira es para los cartageneros y entes deportivos para que sigan apoyando a su hijo. “Sería injusto decir que Iderbol, la Liga o la Federación no nos apoya, pero si necesitamos para este viaje más recursos, porque debe pagar hospedaje, alimentación, viaje y otras cosas, y sentimos que es mucho dinero.

Esperamos que sigan dándole la oportunidad a mi hijo para que siga persiguiendo sus sueños”, dice Amira.

Si usted está interesado en apoyar a este joven talento, puede comunicarse al número 300-8521976.