Michele Scarponi, ganador del Giro 2011, murió atropellado por una camioneta

El ciclista italiano Michele Scarponi, vencedor del Giro de Italia en 2011, murió en la mañana de este sábado, a los 37 años, tras haber sido arrollado por una camioneta cuando se entrenaba en bicicleta, anunció su equipo Astana.

"Nuestro corredor Michele Scarponi murió esta mañana cuando se entrenaba en bicicleta cerca de su domicilio en Filottrano (centro de Italia). Michele fue atropellado por una camioneta en un cruce", indica el equipo ciclista en un comunicado.

"Perdemos a un gran campeón y a un gran hombre, que sonreía en cualquier situación. Fue una referencia para todo el mundo en el seno del equipo Astana", prosiguió la nota de la formación.

Scarponi, de 37 años, se estaba preparando para el Giro, que se inicia el 5 de mayo en Cerdeña. Tras la ausencia por lesión de Fabio Aru, debía ejercer de líder del equipo Astana en esta prueba.

"Inmensa tragedia. No hay palabras. Descansa en paz mi amigo", escribió rápidamente Aru en la red social de Twitter. "No sé, no puedo. No tengo palabras, mi amigo..." señaló Vicenzo Nibali, ganador del Tour de Francia en 2014 y el Giro en 2016 aupado por Scarponi.

Profesional desde 2002, padre de dos niños gemelos, Scarponi destacó por sus cualidades de escalador y conquistó la ronda italiana en 2011 tras la descalificación del español Alberto Contador por dopaje.

"Paralizado y sin palabras ante la noticia sobre el atropello a Scarponi, gran persona y siempre con una sonrisa contagiosa.D.E.P amigo", afirmó Contador en Twitter. El propio Scarponi fue suspendido por dopaje entre 2007 y 2008 en el caso Puerto.



Victoria el lunes

Tres veces cuarto en el Giro (2010, 2012 y 2013), nunca brilló en el Tour de Francia. Su mejor posición fue la 24ª en 2012. También ganó la Tirreno Adriático en 2009. El viernes logró el cuarto puesto en la Vuelta de los Alpes, cuya primera etapa ganó el pasado lunes.

Los homenajes del mundo del ciclismo al corredor italiano se multiplicaron rápidamente tras el anuncio de su fallecimiento.

La formación Quick-Step acompaña en "el pensamiento y los rezos a la familia, amigos y el equipo de Michele Scarponi", mientras que Cofidis subrayaba en Twitter que se trata de una "gran tristeza".

Según una edición local en Internet del diario italiano Il Resto del Carlino, que cita fuentes de la policía italiana 'Carabinieri', el accidente estaba vinculado a una rechazo de prioridad, mientras que el conductor del vehículo implicado habría dicho que no había visto a Scarponi.

La muerte del campeón italiano recordó los peligros que corren los ciclistas durante sus entrenamientos.

En enero de 2016, seis corredores del equipo, entre ellos el francés Warren Barguil y el alemán John Degenkolb, fallecieron tras ser atropellados por un coche en una salida de entrenamiento en España.

Dos meses después, el 3 de marzo de 2016, el francés Romain Guyot, joven corredor del equipo Vendée U, reserva de la formación profesional Direct Energie, también murió en su bicicleta por un camión.