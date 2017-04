Miguel Marriaga va hoy por el título mundial pluma de la OMB ante Óscar Valdez

Miguel Marriaga sabe que en sus puños está el futuro de su familia especialmente de su madre. Desde niño soñó con ser campeón mundial y llegar a su tierra Arjona en un carro de bombero mostrando orgulloso el título.

Y ese sueño se podría hacer hoy realidad cuando enfrente por el cetro orbital pluma de la OMB al monarca mexicano Óscar Valdez, en pleito pactado a 12 asaltos, en el StubHub Center de Carson, California. La pelea comenzará a las 9 de la noche.

Ambos peleadores dieron ayer en las báscula el peso, 126 libras, y se declararon listos para la batalla.

Una batalla que mantiene expectante a Colombia, especialmente a Cartagena y Arjona.

Marriaga, 29 años, tiene foja de 25 triunfos, 21 antes del límite y un revés, precisamente su primera oportunidad de título mundial ante el jamaiquino Nicholas Walters, con él que perdió por decisión unánime en Nueva York, el 13 de junio de 2015.

Valdez, 26 años, está invicto, tiene una marca impoluta de 22 triunfos al hilo, 19 nocauts.

Tras dar el peso, Marriaga alzó los brazos en señal de victoria. “Ganamos el primer asalto”, dijo.

“Han sido tres meses de preparación, estoy en mi mejor momento para alcanzar la gloria, lo que siempre he soñado, ser campeón mundial. Estoy súper bien, no pasé hambre para dar el peso. Estoy aquí porque ese título me pertenece”.

“Estoy motivado, no voy a defraudar a Colombia. Una vez tuve la oportunidad, pero gané experiencia.

¿A quién le dedicará este título?

-A Dios, él me ha brindado todo; a mi madre, que siempre se lo dije algún día le llevo el título mundial a la casa con todo el orgullo. Siempre le he prometido a mi mamá lo mejor. En Arjona pasamos momentos difíciles, necesidades. Ella me dio todo, nunca estuvo de acuerdo que yo fuera boxeador, pero después me apoyó, me inculcó disciplina, valores. He soñado con esta oportunidad y no la voy a desaprovechar.

¿Cómo está ese gancho?

-Excelente. Pero no solo el gancho, el recto. Yo me preparé para ganar. Sé que Valdez es un gran boxeador, por algo es el campeón, pero estoy preparado física y mental para ganar.

¿Cómo se le gana a Valdez?

-Con inteligencia. Con mi equipo de trabajo, encabezado por Samuel Gómez, lo hemos estudiado. Esperamos que todo se nos dé y Colombia amanezca el domingo con un nuevo campeón.

Arjona con Marriaga

A la distancia, en la plaza de su Arjona del alma, miles de arjoneros estarán haciendo fuerza y enviándole energía positiva a Miguel Marriaga para que se corone hoy como nuevo campeón mundial de esta categoría en la OMB.

“El pueblo vivirá una auténtica fiesta, se ha preparado para vivir un momento especial, Telecaribe transmitirá desde la plaza el combate, en una pantalla gigante 9 X5, con el mejor sonido”, dijo Dumek Turbay, gobernador de Bolívar.

El máximo mandatario de los bolivarenses precisó que: “He seguido su carrera, lo he apoyado, he creído en él, pienso que le llegó el momento, es una gran oportunidad y sabe que el pueblo de Bolívar está esperando que regrese como el gran campeón que ya es”..