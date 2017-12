Millonarios elimina a América y obtiene su cupo a la final de la Liga Águila

El juego de ida fue suficiente para que Millonarios le diera manejo este domingo al resultado y se asegurara el tiquete para acceder a la gran final de la Liga Águila II de 2017, luego de igualar contra América de Cali 0-0 en la vuelta con marcador global de 2-1.

El objetivo de América, por su parte, era no descender y lo logró. Luego recibió el premio de eliminar al favorito al título, Atlético Junior, pero el envión anímico no le alcanzó para más y este se despidió en la semifinal para empezar a preparar el 2018, en el que de nuevo luchará por no descender.

Con juego lento y poca presencia sobre los arcos, se dio el inicio del partido en la capital colombiana, con poco fútbol y mucha fricción en la mitad del campo, lo que hizo un compromiso aburrido, sin emociones y con los locales dando manejo al resultado que lograron en la ida en Cali.

La primera fue para los locales con Duvier Riascos, pero cuando la jugada pedía centro, el atacante remató al arco y el balón por un costado, mientras que la primera de los visitantes fue con su goleador, Cristian Martínez, quien aprovechó un error de la defensa embajadora para quedar con el balón dentro del área, pero su disparo también salió desviado.

Un cabezazo de Andrés Cadavid que forzó una gran atajada de Carlos Bejarano fue la acción que cerró la etapa inicial y dio paso a un segundo tiempo aun más aburridor que el primero, con más faltas que acciones ofensivas sobre los arcos.

Las emociones llegaron en los minutos finales, cuando el técnico de América, Jorge 'Polilla' Da Silva decidió enviar al campo a dos volante creativos en sustitución de dos volantes de marca, lo que le permitió espacios a los locales que se acercaron al gol, pero se encontraron con la figura de Bejarano.

Primero le atajó un penal a Ayron del Valle y en la siguiente jugada evitó otra anotación de un cabezazo de Duvier Riascos tras centro de tiro de esquina de Juan Guillermo Domínguez, con una gran acción individual del portero que no fue suficiente para motivar a sus compañeros a ser más ofensivos.

Como América fue inofensivo, Millonarios se aseguró el paso a la final, que iniciará este miércoles y se completará el domingo 17 de diciembre, con los dos juegos en el estadio Nemesio Camacho El Campín, que se pintará de azul en la ida y de rojo en la vuelta.

SÍNTESIS

MILLONARIOS 0-0 AMÉRICA (2-1)

Estadio: El Campín

Ciudad: Bogotá

Evento: Liga Águila II de 2017

Fase: Vuelta de la semifinal

Árbitro: Bismark Santiago

Millonarios: Nicolás Vikonis, Jair Palacios, Matías de los Santos, Andrés Cadavid, Felipe Banguero, Juan Domínguez, Jhon Duque, David Silva, Harold Mosquera, Duvier Riascos y Ayron del Valle.

Técnico: Miguel A. Russo

Goles: No marcó

Cambios: Henry Rojas por David Silva (83'), Cristian Huérfano por Santiago Mosquera (85') y Hader Valencia por Ayron del Valle (92')

Amonestados: Matías de Los Santos (33'), Jair Palacios (44') y Duvier Riascos (93')

Expulsados: No hubo

América: Carlos Bejarano, Anderson Zapata, Diego Herner, Iván Vélez, Juan Camilo Angulo, Jonny Mosquera, Elkin Blanco, Jhonny Vásquez, William Arboleda, Olmes García y Cristian Martínez Borja.

Técnico: Jorge Da Silva

Goles: No marcó

Cambios: Bryant Angulo por Jhonny Vásquez (69'), Fernando Fernández por Olmes García (74') y Carlos Lizarazo por Jhonny Mosquera (76')

Amonestados: Diego Herner (34') y Jhonny Mosquera (49')

Expulsados: No hubo