Millonarios y Tolima clasificaron a los cuartos de final de la Liga Águila

La fecha 19 de la Liga Águila II-2017, a falta de dos juegos por disputar, dejó a Millonarios y Deportes Tolima clasificados a los cuartos de final del fútbol profesional colombiano. De esta forma, solo restan tres cupos para completar el grupo de finalistas.

La última jornada será determinante para que seis equipos disputen la entrada a los ocho mejores del torneo, donde precisamente se encuentran los elencos que también está disputando el descenso directo para la próxima temporada.

Millonarios venció a Patriotas 2-1 en el estadio La Independencia y con 32 puntos aseguró su tiquete a la próxima ronda. Los goles fueron anotados por Ayron del Valle y Hárold Mosquera, por parte de 'Los Embajadores', y Edson Vásquez, por el conjunto boyacense.

Otro de los que sellaron su pase anticipadamente fue Deportes Tolima, que empató 2-2 con Atlético Junior en el estadio Manuel Murillo Toro. Por los 'Pijaos' marcaron José Lloreda y Angelo Rodríguez, por los ‘Tiburones’ Yony González y Luis Narváez.

La jornada de este domingo inició con el encuentro entre Tigres y Envigado en el estadio Metropolitano de Techo, que terminó sin goles. Sin embargo, el conjunto paisa aún tiene posibilidades de clasificar, pero dependerá de ganar el juego que tiene aplazado y en la última fecha de otros resultados.

El segundo turno fue para Atlético Bucaramanga y Jaguares, quienes empataron 2-2 en un juego por el descenso. Los tantos fueron anotados por Franco Arizala y Jhon Pérez, por ‘Los Leopardos’, y Pablo Rojas y Kevin Londoño, por el conjunto cordobés.

Asimismo, América de Cali se llevó un valioso punto del estadio El Campin con miras al descenso, al empatar sin goles con Santa Fe. Con este resultado ‘Los Escarlatas’ se mantienen alejados del fantasma de la B, faltándole un solo partido por jugar.

Por su parte, en el estadio Pascual Guerrero, Cortuluá venció 2-1 a Atlético Huila, con anotaciones de Carlos Ibargüen y Wanderson Ferreira, por el equipo vallecaucano, y Omar Duarte, por 'Los Opitas'. A pesar del triunfo, el conjunto del corazón del Valle sigue en la zona roja del descenso faltándole un juego aplazado y la última fecha del todos contra todos, por lo que mantiene la esperanza de quedarse en la primera división.

En el clásico verde, el Deportivo Cali venció sorpresivamente a Nacional con una anotación de Nicolás Benedetti en los últimos minutos. Con este resultado ‘Los Azucareros’ llegaron a 23 unidades y ya piensan en el próximo año.

Este lunes se disputarán los juegos entre Rionegro vs La Equidad, Deportivo Pasto vs. Once Caldas, quienes complementan la penúltima jornada de la Liga Águila. Si el cuadro asegurador gana de visitante, prácticamente alcanza la clasificación por adelantado.