Misa por el primer año de fallecido de Édgar Perea Arias

Con la presencia de familiares, amigos y conocidos en la iglesia La Inmaculada Concepción se llevó a cabo este martes la eucaristía por el primer año de fallecido del locutor y comentarista deportivo Édgar Perea Arias.

Angélica Redondo, la última esposa, Édgar Perea Agudelo, hermanos, sobrinos, colegas y amigos estuvieron presentes en la misa que estuvo llena de mucho sentimiento.

Redondo, con quien dialogamos, dijo que ha sido un año duro. "Porque todavía no me acostumbro a su ausencia. Edgar me hace mucha falta, pero como él me dijo cuando entró a UCI: 'la vida continúa' y eso es lo que he tratado de hacer, pero es muy duro".

Agradeció a Barranquilla por la manera como han querido a Perea Arias. "Édgar se quedó corto cuando dijo que esta ciudad la amaba, porque ha sido tanto el cariño que los barranquilleros le han expresado que supera todo eso. Los mensajes en las redes sociales, lo que ustedes los medios han escrito y hablado ha sido impresionante".

Dijo que espera que la gente le siga profesando el mismo cariño y que ojalá las autoridades tengan en cuenta el personaje que fue para que algún escenario de la ciudad lleve su nombre.

"Fue un hombre que respiró deporte, vivió por el deporte y que mejor homenaje que la gente lo siga recordando, ojalá se le pueda hacer un homenaje colando el nombre a un escenario deportivo", manifestó un tanto emocionada.

Su hijo Édgar Perea Agudelo, también dijo que espera algo por ese estilo, pero no quiso dar detalles. "Es algo grande, así de grande como lo fue 'El Campeón'.