Mónica Henao, la modelo que incursiona en el boxeo

La presencia de Mónica Henao ha convulsionado los últimos días el mundo boxístico en Barranquilla y el Atlántico. Por su esbelta figura y su lindo rostro se ha convertido en la atracción de la velada boxística que se cumplirá este sábado en el municipio de Palmar de Varela, que se disputa desde las 7:00 de la noche.

Nació en Vista Hermosa, Meta. Su madre es estetista y cosmetóloga, se fue en busca de nuevos rumbos a Panamá y Mónica, por ser muy apegada a ella “no dudé ni tres segundos para decidirme a ir con ella. Y allá llevamos diez años”.

Es modelo profesional y esa labor la combinaba con el deporte, actividad que hizo desde niña.

“El boxeo llega cuando nace mi hijo (Santiago), me subí un par de libras. Y como también soy modelo profesional, decido meterme al boxeo para bajar de peso súper rápido y mi entrenador me dice que ve algo diferente en mí, algo diferente a sus clientas y que ve aptitudes y que le gustaría llevarlo al profesionalismo. Yo decido decir que sí. Era un reto para mí. El deporte siempre ha sido mi vida, la competencia me fascina, entonces no dudé un momento”, anota Mónica.

Cuando le pregunto que, si no le dio miedo el hecho de que su lindo rostro fuese magullado por las rivales, ya que el boxeo es un deporte rudo y de mucho contacto, especialmente en el rostro nos dice que “ese miedo al boxeo se me fue pasando cuando hice mi carrera amateur. El miedo pasó a un segundo plano, o que si me rompían la nariz, dejé un poquito la vanidad a lado para dedicarme de lleno al deporte”.

Toda su carrera la hizo en Panamá. “Fue allí donde me dieron el permiso para hacerme profesional. Estoy registrada en la Comiboxp, Comisión de Boxeo Panameña. De allá me ayudan a debutar en Alemania, con la WBA y ellos fueron los que me ayudaron en el debut”.

Hizo una pelea en Alemania. “Gané después de cuatro asaltos, por decisión unánime. El año pasado no se medió la oportunidad de tener más peleas, pero seguí entrenando como si fuera pelear por el título y vengo con todo para aprovechar esta bonita oportunidad que se meda de estar aquí en Colombia”.

Precisamente la oportunidad de pelear en Barranquilla ella la buscó. “Yo tuve conocimiento de Juan Carlos Debia, sabía que pertenecía a Probox. Le pedí la oportunidad, le dije que era colombiana y él no dudó un momento en darme la mano”.

Sobre su estilo de pelea no duda en decir que es estilista. “Trato de moverme bastante en el ring, manejo una buena distancia, aprovecho mi altura y mi gancho de derecha es mi mayor fortaleza”.

De la rival, la barranquillera Glenys Cardona, dice no saber mucho. “Sé de su récord, el cual es extenso, pero no muy bueno. Sé que es una muchacha muy guerrera, que sé que lo va a dar todo arriba del ring”.

Mónica es consciente de que su atractivo físico ha sido un gancho para que los atlanticenses estén muy entusiasmados y motivados nuevamente por el boxeo. Por eso está invitando para que se hagan presentes en el municipio de Palmar de Varela, donde se estará escenificando la velada, en la incluye su pelea pactada a cuatro asaltos.

“Los que vayan van a presenciar una gran noche boxística. Será una velada muy bonita, aparte de que van a presenciar un título nacional y por parte de nosotras dos, esperamos hacer una buena pelea”, afirma.

Ella espera salir victoriosa este sábado ante Glenys Cardona para de esa manera retribuir el respaldo que ha tenido, tanto del promotor como de los seguidores del boxeo. “Barranquilla para mí se ha convertido en mi segunda casa y espero poderlos complacer con un triunfo”.

Glenys Cardona, la rival de turno, ha estado en un segundo plano y solo se ha limitado a decir que “yo también tengo lo mío y en el ring es donde se van a ver las cosas. Ella es una buena boxeadora y yo espero dar lo mejor de mí para quedarme con el triunfo”.

LOS OTROS COMBATES

Previo a las contiendas profesionales se realizarán ocho combates aficionados entre clubes de Palmar de Varela, Malambo, Sabanagrande y Barranquilla.

El espectáculo arrancará desde las 7:00 pm, en el Parque del Cementerio en el municipio de Palmar de Varela.

De igual forma, quedaron definidos los siguientes combates:

Juan Camilo Novoa vs. Ubadel Soto

160 libras, 8 asaltos

Javier Muñoz vs. Lioscar Malo (Venezuela)

4 asaltos, 180 libras

Franky Vides vs Gustavo Vera (Venezuela)

126 libras, 6 asaltos.

Deivis Pérez vs Francisco Herrera

130 libras, 6 asaltos.

Título Nacional Welter Juenior, 140 libras, 10 asaltos.

Eduar Marriaga vs Wilmer Ruiz.

El último pleito de la noche es del Mónica Henao y Glenys Cardona, en las 135 libras, a cuatro asaltos.