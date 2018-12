Morales, Marín y Marimón se hicieron al Acord de Oro

“Estoy feliz”: Morales

Visiblemente emocionada, Rosalba Morales dijo: “estoy muy feliz, fue una sorpresa linda para mí, no me lo esperaba, me entero solo hasta ahora. Es una recompensa al trabajo diario de más de cuatro horas. Estoy muy contenta, gracias a Acord Bolívar por semejante reconocimiento”.

Esta cartagenera, de 20 años y que reside en el populoso barrio de Ceballos, en donde se vive en difíciles condiciones económicas, dijo a El Universal en enero de este año que “quiero triunfar para sacar a mi familia adelante”.

Y así lo hizo, pues el 2018 le trajo muchos triunfos. Fue subcampeona mundial juvenil, campeona nacional juvenil, campeona Panamericana juvenil, campeona nacional mayores, campeona suramericana juvenil y mayores, campeona de la Copa Iberoamericana mayores y campeona de la Copa internacional RD. en mayores.

“Me preparé este año para brillar y así lo hice. Ser campeona panamericana mayores siendo juvenil es algo muy grande. Y ser subcampeona mundial es algo maravilloso. Y los otros logros también tienen su significado”, recalcó.

Morales agregó que “agradezco a Dios porque esta es una obra de él, a mi familia, al Gobernador de Bolívar, Dumek Turbay, y a la directora del Ider Lía Sará, por su apoyo permanente”.

Tiene clara su meta en 2019 desde ya. “Mi objetivo en Juegos Nacionales es ser campeona en los 59 kilogramos y seguir preparándome para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020”.