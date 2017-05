Mujer e hijas de Pep Guardiola se encontraban en Manchester durante el atentado

La esposa del técnico del Manchester City Pep Guardiola, Cristina Sierra y las hijas de ambos: Valentina y María, se encontraban ayer lunes en el estadio Manchester Arena, donde la cantante Ariana Grande ofrecía un concierto y poco después de finalizar se perpetró un atentado terrorista que dejo al menos 22 personas muertas y más de 50 heridas. (Dos explosiones durante concierto de Ariana Grande en Manchester)

Así lo informó “Mundo Deportivo”, asegurando que la familia de Guardiola esta bien e ilesa tras el atentado, “aunque vivieron momentos de terror y aún están en estado de shock”, e incluso varios medios británicos aseguran que Sané y Gundoga, dos jugadores de Guardiola en el Manchester City también se encontraban en el sitio.

Pep Guardiola ha publicado a través de su cuenta de Twitter un mensaje lamentando lo sucedido y dando el pésame a las familias de las víctimas: “En shock. No puedo creer lo que ha pasado esta noche. Mis más profundas condolencias a las familias y amigos de los afectados”.

Shocked. Can't believe what happened last night. My deepest condolences to the families and friends of the victims.#Ilovemanchester

— PepTeam (@PepTeam) 23 de mayo de 2017