Nacional mantuvo el liderato de la Liga Águila

En una jornada productiva con 30 goles anotados en las nueve plazas donde se han disputado encuentros, Atlético Nacional se mantuvo en el liderato de la Liga Águila I-2018 escoltado de cerca por Atlético Junior, que también salió victorioso este fin de semana.

El juego que cerró la jornada dominical se disputó en el estadio La Independencia de Tunja, donde el cuadro verde de Antioquia sacó un empate a su visita a Boyacá Chicó 1-1, con anotaciones de . Los ajedrezados se mantienen en la última posición del torneo con apenas 7 unidades.

Millonarios, por su parte, venció con autoridad 4-1 al Atlético Bucaramanga en el estadio El Campín, y se acercó al grupo de los ocho. La figura del partido fue el cordobés César Carrillo, quien marcó tres de los cuatro goles del cuadro embajador. La otra anotación llegó por intermedio de Ayron del Valle.

El cuadro leopardo empezó aguantando el compromiso en la zona media de la cancha y trató de generar algunas llegadas con peligro. Sin embargo, la arremetida del cuadro local los dejó sin reacción y al final consiguió el gol de la honra con el tiburón Sergio Romero.

Independiente Medellín también cabalgó en solitario en su estadio, el Atanasio Girardot, y derrotó 4-1 a un Patriotas que se vio confundido y falto de ideas en la media cancha. Los goles del poderos llegaron por intermedio de Germán Cano, Yairo Moreno, Daniel Cataño y Leonardo Castro. El descuento lo marcó Iván Rivas.

El Once Caldas, por su parte, regresó al triunfo tras la derrota sufrida a mitad de semana frente a Millonarios y esta vez derrotó de forma apretada 3-2 a La Equidad. Por el cuadro albo anotaron Yesus CabreraRay Vanegas y Luis Sinisterra. Los goles aseguradores fueron obra de Carlos Peralta.

A primera hora Deportivo Pasto cayó en el estadio La Libertad frente a Jaguares de Córdoba, que no se asustaron con el frio nariñense y se llevaron los tres puntos. El único gol del compromiso lo anotó Leiner Escalante al minuto 88 de juego.

Junior, que también derrotó en los últimos minutos del partido a Leones, se ubicó en la segunda posición de la tabla. Aunque el cuadro antioqueño aguantó 87 minutos con su arco en cero, gran parte del compromiso con diez hombres, tras la expulsión de Wilmar Cruz a los 24 minutos del partido, Yony González, quien ingresó para la segunda parte, no perdonó y puso cifras concretas al marcador.

Cali, por su parte, venció a Santa Fe en el estadio de Palmaseca con un contundente 3-0, gracias a las anotaciones de Abel Aguilar y un doblete del goleador José Sand, que poco a poco se empieza a meter en el corazón de la hinchada azucarera con sus tantos.

El cuadro verde se acomodó en la tercera posición con 22 unidades, seguido muy de cerca por Huila y Patriotas; mientras que los cardenales marchan en la décima casilla de la tabla general con 15 puntos y está a la espera de los resultados del domingo para no perder más posiciones.

Huila, que es el cuarto en la tabla de posiciones, goleó al América de Cali y aumentó la crisis de resultados del cuadro escarlata, que desde hace tres fechas no conoce la victoria y se convirtió en el primer equipo en sacar a su técnico para la presente temporada.

Las anotaciones del cuadro opita llegaron por intermedio de Omar Duarte, en dos oportunidades, Diego Gómez y Edward López. El equipo del Valle marcha en la posición 18 de la tabla con apenas 10 puntos, producto de siete partidos perdidos, uno empatado y tres ganados y está muy cerca de la eliminación.

A primera hora del sábado Deportes Tolima se llevó los tres puntos del estadio Alberto Grisales de Rionegro, tras vencer a las Águilas 1-3 con anotaciones de Julián Quiñones y un doblete de Sebastián Villa. Para los locales descontó el delantero Humberto Osorio Botello desde el punto penal.

Con este marcador, Tolima ascendió a la posición número 11 con 15 unidades, mientras que Rionegro Águilas se mantuvo en la octava casilla con 19 puntos, a falta de que este domingo se complete el resto de la fecha, aunque no se amenaza su permanencia en el grupo de los ocho.

Este lunes Envigado y Alianza Petrolera cierren la fecha 12 del torneo.

Próxima fecha

Viernes 6 de abril

- Jaguares vs. Envigado

- Patriotas vs. Cali

Sábado 7 de abril

-Leones vs. Once Caldas

- Bucaramanga vs. Pasto

- América vs. Chicó

- Alianza Petrolera vs. Huila

- La Equidad vs. Millonarios

Domingo 8 de abril

- Nacional vs. Medellín

- Santa Fe vs. Rionegro Águilas

- Tolima vs. Junior