Nairo calma la tensión: "Mariana no decía estas palabras con mala intención"

Tras la polémica que generó las palabras de Nairo Quintana, el pasado 20 de abril, en contra de la Federación Colombiana de Ciclismo y las críticas de Mariana Pajón a estas declaraciónes, en la noche de este martes, el ciclista boyacense salió a calmar la tensión. (Lea aquí: Mariana Pajón dice que no existe división con Nairo Quintana)

Y es que la también ciclista, Mariana Pajón, hija de Carlos Pajón, vocero de Fedeciclismo, criticó a Quintana en un audio filtrado en redes sociales. En este Pajón le decía a su padre que “una persona como Nairo debe cuidar mucho sus palabras. Él es capaz de construir y de destruir. Por el solo hecho de no haber ganado lo que quería, no quiere decir que tenga que criticar como lo hizo a una federación como la de ciclismo”. (Lea aquí:“Nairo debe cuidar mucho sus palabras”: Mariana Pajón)

Pero el campeón del Giro de Italia y Vuelta a España, Nairo Quintana, no tomó a mal estas declaración de su compatriota y por el contrario le contestó amablemente, confirmandoque no existe una pelea con la bicampeona olímpica.

"Para que esta problemática del ciclismo no siga creciendo y tampoco a los deportistas nos pongan en contra, sé que Mariana no decía estas palabras con mala intención, le deseo muchos éxitos a ella, también mi admiración completa" afirmó el pedalista en un video publicado en sus redes sociales.

Sin embargo, sostuvo sus críticas hacia la Federación Colombiana de Ciclismo. "El tema de la Federación son puntos de vista personales que debemos seguir mirando y que no es que yo me los inventé y que me asesoren. Cada uno de ustedes debe darse cuenta de todo lo que escriben en redes sociales y los desacuerdos de todo el mundo ante esta Federación”, decía otro aparte del video. (Lea aquí: Nairo ya está listo para conquistar el Giro de Italia)

Este es el mensaje completo que Nairo publicó en sus redes sociales.