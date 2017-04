“Nairo debe cuidar mucho sus palabras”: Mariana Pajón

A Nairo Quintana le salió detractora y de la grande por sus palabras críticas en contra de los directivos de la Federación Colombiana de Cicilismo.

La bicicrosista antioqueña Mariana Pajón, doble medallista olímpica, fue clara y contundente en un audio que se filtró: “Una persona como Nairo debe cuidar mucho sus palabras. Él es capaz de construir y de destruir. Por el solo hecho de no haber ganado todo lo que quería, no quiere decir que tenga que criticar como lo hizo a una Federación como la de ciclismo”.

El fin de semana Nairo había alborotado el ambiente deportivo con críticas duras en contra de la dirigencia que maneja el ciclismo en Colombia.

“Hay una dirigencia que lleva más de 20 años y creo que es el momento que se vaya. No mandan todos los deportistas a los diferentes eventos, no presentan balance financiero, no acompaña a las ligas al desarrollo de las carreras, no les brindan apoyo. Pero las mismas ligas los eligen, entonces no se pueden quejar”, había dicho el pedalista boyacense. (Lea aquí: Nairo ya está listo para conquistar el Giro de Italia)

Ante esas palabras, Mariana Pajón entró a terciar a favor de la Federación y de su presidente Jorge Ovidio González, “a quien están destruyendo por las redes sociales”.

“Seguramente Nairo tendrá razón en algunas cosas, pero hablar sin argumentos, sin información, no es justo. Me parece que destruyó lo que hemos hecho todos, porque la Federación somos todos”, aseguró Mariana en un audio que le envió a su papá, Carlos Pajón, quien es miembro de la Fedeciclismo.

“Es cierto que hay cosas que se pueden mejorar, pero destruir no es el camino. Decir que intentó ayudar, pero que las ligas decidieron otra cosa, no es lo correcto”, precisó Pajón.

“Espero que las cosas mejoren y que la Federación haga un trabajo inteligente. Él no se da cuenta hasta donde pueden llegar sus palabras”, remató diciendo Mariana Pajón.

Este es el audio de Mariana Pajón