Nairo vs. Mariana, alcances de una polémica

¿Hasta qué punto es bueno que dos principales referentes del deporte colombiano del momento, como lo son Nairo Quintana y Mariana Pajón se hayan trenzado en una disputa conceptual fuera de los escenarios naturales de sus competencias?

Y aún más: ¿los pedalistas deben intervenir en temas de dirigentes, o estos últimos son los que tienen que encargarse de velar por el buen desarrollo del deporte?

Los alcances de una disputa fuera de la pista hacen que aún no haya tregua.

El vencedor del Giro de Italia-2014 y Vuelta a España-2016, cargado de valor, arremetió contra la Federación Colombiana de Ciclismo, presidida por Jorge Ovidio González, al señalar que la entidad no contaba con una buena dirigencia.

A su vez la múltiple campeona mundial y única en el país en ganar dos medallas de oro olímpicas, salió al paso de las críticas al defender dicha institución, en la que su padre Carlos Mario hace parte del comité ejecutivo.

“Nairo que se ponga a pedalear, porque cuando un deportista se mete a la política las cosas no van bien”, indicó la deportista en un audio, el cual caldeó los ánimos en redes sociales.

Tienen Derecho a opinar y aportar...

Paulo César Villar, representante de los deportistas ante el Comité Olímpico Colombiano, expresa que más allá de ser atletas, Quintana y Pajón son ciudadanos y tienen derecho a expresar lo que sienten, pero además existe la necesidad de que con sus comentarios, por ser figuras nacionales, aporten algo. No comparte que en internet, los cibernautas sigan tratando de incendiar un enfrentamiento entre ellos.

“Mariana debe comprender que Nairo tiene todo el derecho a hablar, y el corredor, si quiere construir, que no solo se dedique a criticar, pues haciéndolo no va a cambiar las cosas que están mal. Si lo quiere hacer de verdad, debe proponer y ser partícipe de los procesos para que ahí sí tenga una mejor visión de lo que está pasando. Y si alguno se equivoca, como lo hizo Nairo en algunas cosas que dijo, debe tener el valor para aceptarlo y que esto no se convierta en una ofensa para él”.

¿Pierde la Federación ante estos hechos?

Pajón, quien manifestó ayer por medio de un comunicado que a Nairo le tenía “admiración, respeto y agradecimiento”, también había señalado que las declaraciones del escarabajo podrían tener un alcance negativo, “incluso estas podrían ocasionar que las empresas no quisieran apoyar a la Federación.

Afranio Restrepo, subdirector general de Coldeportes Nacional, sostiene que esto es solo una crisis mediática, y que no puede afectar los procesos que llevan a cabo con Fedeciclismo, de la que aseguró viene cumpliendo con todas las reglamentaciones.

“Ha respondido con las exigencias del Gobierno, en lo que tiene que ver con manejo de recursos públicos y normas corporativas, y por eso no hay ninguna objeción para seguir apoyándolos. En el tema de los deportistas, no le damos ningún análisis adicional de los resultados que viene obteniendo dicha Federación”.

Y llamó a la concertación. “Todos, desde Coldeportes y cada una de las federaciones, estamos obligados a mejorar. Es un reto para todos. Simplemente fue una discusión que no debe afectar la gobernancia deportiva. Al contrario, aquí nadie pierde. Lo importante es que más adelante Nairo y Mariana se puedan encontrar para que revisen y concilien sus puntos de vista”.

¿Polémica afectaría a deportistas en retos?

En el ciclismo colombiano nunca antes dos deportistas tan exitosos se habían mezclado en temas políticos. ¿La controversial situación, y aún más por los señalamientos que han recibido podría repercutir en sus desafíos deportivos? Nairo, en un gran estado de forma, le espera el Giro de Italia del centenario; Mariana, también de buen nivel, se alista para competir en la Copa Francia de BMX.

"Los deportistas de alto rendimiento tienen mentes muy poderosas, y más ellos que han salido adelante cuando han fracasado. Pienso que esto no los desconcentrará en sus desafíos ya que son atletas muy maduros. Lo importante es que las personas no sigan haciendo de esto un boom", manifestó Adriana García, sicóloga de Indeportes Antioquia.