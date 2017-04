Nairo ya está listo para conquistar el Giro de Italia

El ciclista boyacense Nairo Quintana compartió este jueves en Bogotá con los periodistas una cena que él pidió, que él recomendó y él quiso que fuera así, no una rueda de prensa, sino un momento de compartir, de agradecer a los medios de comunicación por difundir todos sus logros y los que vienen, pues ya está listo para conquistar el Giro del Centenario.

El Hotel Hilton de la capital colombiana fue el escenario al que Nairo, con su patrocinador Movistar, invitó a los periodistas a cenar y a charlar, de hecho, se tomó la tarea de recordar todas sus ruedas de prensa anteriores, recordó todas esas preguntas y elaboró su autocuestionario para evitar la tarea de los periodistas, contó todo lo que creía le podían preguntar, pero no se aguantó y abrió espacio a más preguntas.

"Como todos nosotros los ciclistas, tenemos gran agradecimiento a la prensa por comunicar lo que hacemos a la gente, por eso les quisimos hacer esta invitación con Movistar en reconocimiento al gran trabajo que hacen", explicó Nairo Quintana.

Entre lo que preparó, Nairo inició su libreto así: "He venido preparando el Giro, desde que supe que lo iba a correr, afrontando estos grandes retos, junto con el Tour, iniciamos una preparación diferente porque son dos retos muy grandes. Me enfoqué en la contrarreloj y la montaña, con mucho cuidado para llegar con buena condición a las dos carreras, inicialmente al Giro y sabemos que si hay tranquilidad me podré recuperar para el Tour de Francia".

Para Nairo, "la idea principal es intentar ir por los títulos, ya tengo experiencia, referencias anteriores de carreras de tres semanas seguidas, caso Tour y Vuelta el año pasado, eso me hizo pensar a atreverme a tomar este reto, veremos como sale, porque hay que probarlo cuando hay salud y esperemos salga bien".

De participar en el Giro del Centenario, Nairo reconoció que "es una carrera que llama la atención correrla, porque hay mucha afición, de la manera que se vive el Giro es emocionante, todo el ambiente es increíble".

Así mismo, de los rivales, Nairo anticipó que "hay varios rivales que normalmente están ahí y de repente salen para ser candidatos serios. Nibali esta en su casa, en su tierra y es el mayor rival que tenemos en este Giro".

Finalmente, Nairo lanzó una fuerte crítica a la Federación Colombiana de Ciclismo: "No tenemos una buena dirigencia, los deportistas que estamos en Europa triunfamos no por ayuda de ellos, sino por la capacidad humana, son unos dirigentes que no ayudan al deportista, que, por ejemplo, no apoyaron una Vuelta al Tolima, pero que no se quejen las ligas, porque ellos mismos los eligieron".

Luego de las preguntas, Nairo se bajó de la mesa y compartió con los periodistas, antes de emprender el viaje para iniciar el próximo 5 de mayo la edición del centenario del Giro de Italia.