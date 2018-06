Neymar está listo para jugar contra Croacia en Liverpool

Neymar está listo para jugar el domingo con la selección brasileña por primera vez desde que sufrió una lesión en febrero.

Pero el artillero solo entrará en el segundo tiempo del partido amistoso contra Croacia en Liverpool, dijo el entrenador Tite en conferencia de prensa el sábado.



Neymar no ha jugado desde que lo operaron del pie derecho.



"Estará en el banco porque está en proceso de recuperación y jugará en el segundo tiempo porque éste es un partido para preparar a todo el equipo", dijo Tite. "No sé quién saldrá. Tiene que cumplir un papel protagónico, pero los demás también deben cumplir papeles protagónicos".



Brasil formará el domingo con Alisson; Danilo, Thiago Silva, Miranda y Marcelo; Casemiro, Paulinho y Fernandinho; Philippe Coutinho, Gabriel Jesus y Willian.



Preguntado si ésa sería la formación titular si la Copa del Mundo comenzara hoy, Tite dijo que sí.



"En este momento son los mejores y debemos trabajar con el momento actual", dijo el entrenador.



Esto significa que el defensor Thiago Silva, el capitán de Brasil en la copa de 2014, recuperaría su puesto en la alineación titular junto a Miranda, y Marquinhos, su compañero en el Paris Saint-Germain, quedaría excluido.



"Fue una elección muy difícil", dijo Tite. "Cuando Marquinhos sufrió una lesión hace varios meses, Thiago entró y lo hizo muy bien. A veces me duele en el corazón tener que decidir. Sería justo tener a cualquiera de los tres en el equipo".



Con todo, dijo Tite, podría cambiar de parecer antes del comienzo de la copa. Brasil debuta contra Suiza el 17 de junio. Costa Rica y Serbia completan el Grupo E.



El entrenador negó que un medio campo con Casemiro, Fernandinho y Paulinho sería demasiado cauteloso.



El mediocampista Renato Augusto sufrió una lesión días atrás durante el entrenamiento y lo reemplazó Fernandinho, del Manchester City.



El quíntuple campeón Brasil no tendrá un solo capitán durante todo el torneo. Ese puesto lo tendrá el domingo el artillero Gabriel Jesus, de 21 años.



Brasil escogió a Croacia porque es un rival difícil, similar a Serbia, dijo el técnico asistente Cleber Xavier.



"Croacia tiene muchos jugadores en Italia, España. Sus mediocampistas son excelentes y juegan con dos líneas de cuatro. Luka Modric aquí es distinto que en el Reaal Madrid. Será una gran prueba", dijo Xavier.



Modric dijo que Brasil tenía mejor equipo que el de 2014, que venció a Croacia 3-1 con dos goles de Neymar en Sao Paulo.



"Pero nosotros también hemos mejorado, así que será un gran partido", dijo Modric.