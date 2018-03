Niños de Bolívar: piensan, juegan y ganan con el ajedrez

El ajedrez menor de Bolívar muestra un gran talento, lo cual garantiza muchos triunfos a futuro y relevo generacional cuando así se necesite.

En la Semifinal Nacional de Ajedrez, que tuvo como sede a La Guajira, Bolívar sacó pecho con la mayoría de sus representantes que movieron sus fichas con mucha inteligencia y un elevado nivel de estrategia para poder darle “jaque mate” a sus rivales y saborear así la gloria.

Son las nuevas estrellas del Juego Ciencia, se abren paso a nivel nacional, estos niños cartageneros representan al departamento con un alto nivel competitivo, desde pequeños ponen a prueba su concentración, capacidad de análisis y la ruta de la estrategia a seguir para superar las diferentes situaciones que se le presente en el tablero durante una competencia.

Isabela Brito, a sus 9 años, tiene un futuro halagador en el ajedrez. Fue campeona sub-10 en el torneo y también ostenta el título nacional de la categoría sub-12. Vive en Cielo Mar, cursa cuarto de primaria en el colegio Gimnasio Cartagena de Indias, hace parte del club Soy Talento y es hija de Jenny Carrascal y Enrique Brito.

“Me gusta desarrollar mis planes para vencer a mis oponentes, tengo varias estrategias y una de ellas es abrir líneas, algo en lo utilizo mucho a mis peones. El ajedrez es muy importante en mi vida, los disfruto al máximo”, dijo Isabela, quien ha tenido un recorrido exitoso en este deporte pese a su corta edad.

Su hermano, Camilo Brito también es otro de los nuevos valores que se abre paso en el ajedrez. Tiene 11 años y fue campeón en sub-12. Cursa sexto grado en Gimnasio Cartagena.

“A mí lo que más me gusta del ajedrez es que me exige tener mucha capacidad mental para poder resolver las diferentes situaciones de juego que se presenten en el juego. Desde hace seis años me inicié en este deporte e inmediatamente supe que era lo que necesitaba como complemento de mis estudios”, aseguró.

Joseph Turizo Flórez tiene 7 años y se coronó campeón invicto en la categoría sub-8, en un resultado que lo tiene brincando en un solo pie. “Desde los 4 años practico el ajedrez en mi colegio (cursa tercero de primaria en Nuevo Mundo) y de verdad que este deporte me gusta mucho”, afirmó.

Vive en El Recreo, hace parte del club Capa Blanca y es hijo de Giraldo Turizo y Elisa Flórez.

Natalia Bertel Pérez tiene una chispa única en la práctica del ajedrez, en donde se acaba de alzar con el título sub-8. “Tengo 7 años, vivo en el barrio La María, estoy en tercero de primaria en el Instituto Integral Nueva Colombia, hago parte del club Soy Talento, mis padres son Maribel Pérez y Eberto Bertel”, comenta la menor, quien aseguró que: “desde el primer triunfo ante David Oviedo fui tomando confianza para poder ser la primera al terminar las competencias”.

Camila Torres Puentes tiene 7 años, cursa tercero de primaria en el colegio Nuevo Mundo, hace parte del club Soy Talento y es hija de Tania Puentes y Carlos Torres. La menor fue subcampeona en la categoría sub-8. “Me gusta el ajedrez porque me ayuda a pensar”, agregó.

Daniela Núñez Correacha, subcampeona en la categoría sub-12, sabe que a sus 10 años ha dado pasos importantes en este deporte. “Gracias al ajedrez el logrado ganar un alto grado de concentración, algo que también pongo en práctica en mis estudios”, puntualizó.

Cursa sexto grado en el colegio Olga González Arraut, vive en el barrio República de Chile, hace parte del club Soy Talento y es hija de María Correcha y Darío Núñez.

Hay futuro

Donaldo Ardila, presidente de la Liga de Ajedrez de Bolívar, afirma que “este deporte tiene un gran futuro, son muchos los jóvenes que vienen mostrando una alta calidad, algo que garantiza una buena participación de nuestro departamento en cada uno de los campeonatos nacionales”.