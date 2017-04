"No me han dado una gaseosa, ni un tiquete, por eso tapé los logos"

Nairo Quintana abrió la discusión, la Federación respondió y Mariana Pajón se vinculó al tema. Así se dio el debate abierto sobre la administración deportiva de la Federación Colombiana de Ciclismo, el organismo encargado de dirigir, regir, gestionar y gobernar el ciclismo nacional, el deporte que más glorias le ha dado al deporte colombiano.

Pero en medio de esas declaraciones de Nairo, desvirtuadas por el presidente de la Federación, Jorge Ovidio González, en varios medios de comunicación, hubo una mención a un equipo de ciclomontañismo que compitió tapando los logos de los patrocinadores de la Federación: Avianca y Postobón. La mención no tuvo eco.

Marcelo Gutiérrez, caldense especialista en downhill, integrante del equipo internacional Giant, que para el downhill es como el Real Madrid o el Barcelona en el fútbol, es de los mejores equipos del mundo y contrató a Marcelo, quien ha llegado a ser cuarto del mundo en el escalafón de la Unión Ciclista Internacional (UCI) y hoy sigue siendo top20, se ubica 17 del mundo.

Ha conquistado los descensos más peligrosos del mundo, ha sido Rey de Crankworx, una de las competencias profesionales más exigentes, ha subido al podio de copas mundo y ha desarrollado proyectos increíbles, como descender a la Catedral de Sal de Zipaquirá y otras montañas inexplorables. Es el mejor de su disciplina en Colombia y uno de los mejores del mundo.

Pero cuando a Marcelo se le pregunta por qué tapa los logos de los patrocinadores de la Federación Colombiana de Ciclismo cuando compite por el país, asegura: “Me indigna ir a ponerme un jersey, que me encanta y me llena de orgullo porque es de mi país y tiene la bandera de Colombia, pero tiene el logo gigante de Avianca y de Postobón, que con seguridad no están poniendo poquita plata, han de poner mucho, pero no recuerdo que a mí o a cualquier ciclista de downhill le hayan dado una gaseosa o un tiquete, estoy seguro que no, a mí no y por lo que he escuchado en el ambiente cercano, tampoco, por eso tapé todos los logos, porque me indigna”.

“De la Federación hace más de cuatro años no sé nada”, dice, y añade que “desde 2013 que estoy en el equipo Giant, todo cambió, incluso en 2011 y 2012 me sostuve con la ayuda de un equipo francés, más otros apoyos de empresas privadas buscados por mí o contactos familiares, pero si no fuera por todo esto, imposible, y llegó a ser top10 mundial a punta de esfuerzo, de Giant, de Red Bull y de la gente muy cercana”.

Pero el mayor reclamo de Marcelo fue este: “quiero que alguien me explique por qué no recibo nada de Coldeportes o de la Federación, por qué ni siquiera los directivos me reciben, de hecho ni siquiera en el periodo pasado un paisano mío, Agustín Moreno, me ayudó, ahora menos, porque Jorge Ovidio, según entiendo, piensa que porque yo tengo equipo, ya no necesito, ah sí, entonces para que meten a Mariana, por qué meten a Oquendo y por qué meten al que sea, esa no es la respuesta para que yo no pueda estar en un programa de apoyo en el que se reconoce el esfuerzo y el resultado de un deportista”.

“Por eso cuando me preguntan si yo he triunfado por apoyo público, digo que definitivamente no, no y no, aunque no debo negar el agradecimiento a la Alcaldía de Manizales, la Gobernación de Caldas o Risaralda y hasta de la Comisión de la Federación, que aportaron alguna que otra cosa, ellos fueron parte de este proceso, pero que de ahí a llegar a ser profesional, a dedicar mi vida a esto o a poder llegar adonde he llegado, olvídese, en un principio fue muy complicado, pero gracias a Dios cuando llegué al equipo Giant, todo cambió muchísimo, no sería quien soy hoy si todo dependiera de la parte pública”, explica Marcelo.

Además, Marcelo reveló que “cuando me llaman porque necesitan una medalla, ahí me indigna, me da hasta rabia, porque me invitan a Bolivarianos, he ido a dos, en Bolivia y Perú, dos de oro, con un incentivo mínimo, porque ni siquiera me incluyen en algún programa apoyado, es que todavía estoy esperando el dinero por la medalla de Bolivia en 2009, en un esfuerzo que uno hace por el país, porque en esos eventos a Giant le gusta el resultado, pero no le representa nada, en alto queda es Colombia y no le dan la importancia, más allá de sumar una medalla más al general, por eso es triste y más cuando he tocado puertas muchos años de la Comisión, la Federación y ahí para arriba, pero no, nada”.

Finalmente, Marcelo recordó: “En algún momento yo me sentí feliz, dichoso, cuando empecé a dar resultados para el país, porque en ese momento era cross country, con Leo Páez, con Fabito, con quien hubiera sido, pero primero está la ruta, luego el BMX y después el cross country, y al downhill no le ponían cuidado porque no le daba nada al país, a no, pues les muestro mis resultados, y no le ha importado a nadie. Me pregunto: En qué concepto tienen al downhill, lo he peguntado, me he ido por el conducto regular, Comisión, ciudad, departamento, Federación, Coldeportes y hasta con los políticos y nada, ni siquiera con mi paisano Agustín en la presidencia pasó algo”.

Así como Marcelo, es sólo recordar manifestaciones públicas de grandes deportistas, como la de Fernando Gaviria el año pasado a través de su cuenta de Twitter cuando tuvo que esperar en el lobby de otro hotel en su arribo al Campeonato Mundial, o de otros temas que dijo Nairo y que después Jorge Ovidio González desvirtuó, como el retiro de los equipos de la Vuelta al Tolima, los balances económicos no entregados a tiempo, la no presencia de ciclistas en los Mundiales y más, pero sin argumentos de peso, según lo afirma Libardo Leyton, mánager del Movistar Team América. Espere sus declaraciones en una siguiente entrega.