No se pierda la pelea de boxeo con Plácido Ramírez y Luis Miguel Ruiz

El boxeo profesional colombiano cierra el año 2018 con una cartelera de lujo, ya que estarán en escena los prospectos Luis Miguel Ruiz y Plácido Ramírez.

La cartelera, que constará de 8 peleas, se realiza mañana desde las 7 p. m., en la Plaza de La Paz, y es organizada por la Fundación Canapote Siglo XXI. Cuenta con el auspicio de la Alcaldía de Cartagena a través del Ider y Cerveza Latina.

Ruiz, quien está clasificado 15 en los listados de la AMB, enfrentará al venezolano Jason Prado. Ramírez se las verá en las 140 libras con Wesner Ortega. Los demás combates son los siguientes: Jefferson Blanco (Venezuela) vs. Jorge Ballesteros (Colombia), John Villarreal vs. Ángel García, Omar Cuello vs. Carmelo Mármol, Jaider Esquivia vs. Fabio Pérez, Leonard Carrillo vs. Luis Guerrero, Dormedez Potes vs. Pascual Salgado,

El pesaje oficial será hoy a las 10 a. m. en Casino Río.