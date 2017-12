Noche de boxeo hoy en el Bernardo Caraballo con los prospectos del patio

Todo está servido para la gran velada boxística internacional, que despide 2017.

Y los aficionados podrán ver a los prospectos del patio, que seguramente sus puños los llevarán a la gloria en el 2018.

La cartelera internacional, que consta de 8 combates, se iniciará hoy a las 7 p. m., en el coliseo Bernardo Caraballo.

Ayer, en el pesaje oficial realizado en el gimnasio Andrés Hoyos de la Liga de Boxeo de Bolívar, los 16 peleadores dieron el peso y se mostraron optimistas para salir avante en sus respectivos pleitos.

En la pelea estelar, el prospecto soplavientero Luis Miguel Ruiz, quien dio las 126 libras se las verá con el cordobés Mauricio Martínez, a 8 asaltos. “Estoy bien preparado, el objetivo es ganar y mi sueño es pelear por el título mundial”, dijo Ruiz.

El magangueleño José Jiménez chocará con el venezolano Jenrry Bermúdez, en minimosca, a 8 round. “No tenemos nada que escondernos, nos conocemos bien, pero yo se donde le duele”, dijo Jiménez.

El barranquillero Eduar Marriaga medirá fuerzas con el también venezolano Jhon Ángel Romero.

Otro prospecto soplavientero Sáider Ramírez enfrenta al sucreño Marcial Medrano. Las otras tres peleas enfrentarán a Wallington Orobio (Valle) vs. Walberto Zúñiga (Córdoba), Yeremy Triana (Cartagena) vs. Luis Díaz Terán (Sucre), Yeiner Valencia vs. Luis Polo y Omar José Cuello vs. Jhonny Amor.

La cartelera internacional es organizada por la Fundación Deportiva y Cultural Canapote Siglo XXI y Tafur Promotions.Se espera una gran concurrencia al escenario para ver en acción a los futuros boxeadores de Bolívar, que se abren paso en el boxeo internacional.