Once Caldas venció al DIM y se afianzó en el liderato de la Liga Águila

Efectividad es la palabra clave en el libreto del Once Caldas que este miércoles en la noche sufrió para vencer 3-2 al Deportivo Independiente Medellín, en juego de la séptima fecha de la Liga.

Felipe Álvarez, Sergio López y un golazo de Yesus Cabrera le dieron el triunfo al blanco, que sigue en la cima de la tabla con 16 puntos. Germán Cano, de penalti, y Juan Fernando Caicedo anotaron para el poderoso.

Fue un primer tiempo de nervios para el local, que a las 11 minutos ya contaba dos aproximaciones del rival.

Sin embargo, a los 20 minutos cuando más complicado estaba el partido para el Once, Felipe Álvarez abrió el marcador y puso a celebrar a los cerca de 15 mil hinchas, después de una asistencia de Ray Vanegas, quien se inventó la jugada y confundió al arquero David González.

El nivel del juego cayó. Medellín inquietó, pero no fue eficaz, mientras en el Once Caldas el que más lo intentó fue Yesus Cabrera, con sus cambios de frente.

EMOCIONES

Para el complemento, Medellín salió con ímpetu para lograr el empate. Se acercó tanto que le dio la vuelta al marcador. Primero con un penalti claro de Miguel Nazarit, que derribó a Germán Cano y el argentino aprovechó para celebrar. Tres minutos después llegó el 1-2 con un cabezazo de Juan Fernando Caicedo, en un descuido de la defensa local.

A los 17 minutos, Once Caldas puso el 2-2. Con más amor propio que fútbol, Sergio López remató y Dídier Moreno desvió el balón para desestabilizar al arquero González.

El tercer tanto fue un golazo de tiro libre de Yesus Cabrera para darle los tres puntos al Once y sostenerse en la punta. Un triunfo con aroma por las rosas que recibieron las mujeres a la entrada del estadio para celebrar su día en una noche en la que el corazón de los hinchas latió más fuerte por la felicidad de superar el primer rival de peso.

SÍNTESIS

Estadio: Palogrande

Árbitro: Luis Sánchez (Valle).

Formaciones

Once Caldas: José Fernando Cuadrado, Yonni Hiniestroza, Miguel Nazarit, Geisson Perea, Felipe Álvarez, Mauricio Restrepo, Luis Sinisterra (Johan Carbonero 35 ST), Sergio López (Fáber Cañaveral 26 ST), Yesus Cabrera, Ray Vanegas (César Amaya 12 ST) y Édder Farías.

Goles: Felipe Álvarez (20 PT), Sergio López (17 ST) y Yesus Cabrera (29 ST).

Amonestado: Mauricio Restrepo.

Expulsados: No hubo.

DIM: David González, Elacio Córdoba (Brayan Angulo 35 ST), Jesús David Murillo, Hernán Pertuz, Elvis Mosquera (Rivaldo Correa 40 ST), Yairo Moreno, Dídier Moreno, Andrés Ricaurte, Mauricio Gómez (Rodin Quiñónez 24 ST), Germán Ezequiel Cano y Juan Fernando Caicedo.

Goles: Germán Ezequiel Cano (9 ST) y Juan Fernando Caicedo (13 ST).

Amonestados: No hubo.

Expulsados: No hubo.

Figura: Yesus Cabrera.