Paralímpicos en snowboard, el nuevo reto de Freddy Marimón

Freddy Marimón mostró su medalla de campeón mundial de surf adaptado y la compartió con todos los cartageneros al arribar a la ciudad.

El deportista de 13 años fue recibido en el aeropuerto Rafael Núñez y paseado en el carro de bomberos por las calles de Cartagena.

Luego de completar un gran año, en el que se convirtió el primer colombiano en ganar una competencia internacional de surf adaptado al conquistar el título del US Open en Oceanside, California, el Campeonato Sudamericano en Mar del Plata, Argentina, y del Mundial de California, Freddy confirmó que su próximo reto será en el Snowboard.

El surfista cartagenero señaló a los medios que su objetivo será clasificarse a los Juegos Paralímpicos de Invierno 2022, por lo que desde ahora empezará su preparación en Estados Unidos.

Marimón también agradeció el gran apoyo que ha recibido y envió un mensaje de superación.

Recibimiento: No me esperaba ese recibimiento. Me siento muy feliz y orgulloso porque sé que hice un buen trabajo allá en Estados Unidos. Estoy muy feliz, le doy las gracias a todos porque siempre están conmigo.

Comentarios tras ser campeón: Me felicitaron en Estados Unidos por mi buen surfing y por mi equipo de trabajo, que lo hicimos muy bien.

Dedicatoria: Primero a Dios, a mi familia, a mi equipo de trabajo, al gobernador, al Ministerio del Turismo, y a todos los demás que me apoyan.

Qué siente por ganar la medalla: Muy feliz, sé que los sueños se cumplen y que no hay límites.

La clave del éxito: Es no sentir miedo, siempre enfocado en tus sueños, siempre con disciplina y esfuerzo y que los límites están en la mente, si yo puedo, tú puedes.

Logros del año: No me los esperaba ganar, pero tenía fe porque fue un año de mucho entrenamiento, hubo un mes que me enfoqué en surfing, a entrenar en Estados Unidos, y alcancé el nivel que tengo ahora.

Próximo reto: Ahora vamos a enfocarnos a practicar snowboard, quiero clasificar a las olimpiadas paralímpicas de snowboard. (Lea: Freddy Marimón Blanco, un talento sin límites que quiere más).