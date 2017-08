Pavel Petkuns exhibió el mejor parkour del mundo en Colombia

El tricampeón internacional del Red Bull Art of Motion, la competencia de parkour más importante del mundo, Pavel Petkuns, deleitó a los colombianos el fin de semana anterior con saltos, maniobras y piruetas del más alto nivel en las comunas de Medellín.

En el mundo hay cuatro deportistas estelares que son considerados como los mejores del parkour y freerunning internacional: Abudi Alsagoff, Jason Paul, Dimitris Kyrsanidis y Pavel Petkuns, quien desde Letonia llegó a Colombia para cumplir con un proyecto social que lideró la multinacional Red Bull.

Cuando Pavel, más conocido como 'Pasha', acepta proyectos deportivos en lugares desconocidos, siempre espera encontrar el grado de dificultad más alto para poder desplegar todo su talento y en Colombia lo encontró. “Descubrí diferentes trucos, con diferentes estilos y diferentes formas de moverme. Esperaba que fuera bueno y lo fue”, comentó.

El letón, ya radicado en Canadá como artista principal del parkour en el Cirque du Soleil, reconoció que “nunca había venido a Colombia, soñaba con visitar este lugar. Desde que vi las fotos de Medellín, las comunas y todos los edificios juntos, vi que son geniales para el parkour”.

Junto a 'Pasha', un equipo de producción brasileño, apoyado por otros expertos colombianos desarrollaron durante todo un fin de semana un producto fílmico del más alto valor técnico, apoyado en las estructuras arquitectónicas únicas de los sectores populares de Medellín, con un valor agregado que pocos proyectos pueden sumar: el respeto, la admiración y la buena vibra de los colombianos.

“Estoy sorprendido, la gente es muy buena. Todos fueron respetuosos, todos me veían, me alentaban, nadie estaba enojado, solo buena vibra. Creo que ese debe ser el clima, que todo el año sea verano hace que la gente sea positiva, sonriendo, todo eso me da energía para dar lo mejor en mis actuaciones”, destacó 'Pasha' de Colombia.

Luego de cumplir con el proyecto en las comunas 1 y 13 de la capital antioqueña, 'Pasha' competirá el 7 de octubre en la edición 2017 del Red Bull Art of Motion, que se cumplirá en Grecia, a donde el letón viajará con la inspiración que le dio su paso por Colombia.