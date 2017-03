Periodistas deportivos recuerdan la nobleza de Capitolino Morillo

Los oyentes radiales de Cartagena no volverán a escuchar el “Porque Capi lo dijo primero”. Aquella frase con la que Capitolino Morillo se hizo conocido entre su audiencia y sus colegas en el periodismo deportivo de Cartagena.

Su voz se apagó para siempre sobre las 7:30 de la mañana del jueves 30 de marzo y dejó enlutado a los micrófonos radiales y al deporte barrial, del que fue uno de sus impulsores. (Lea: Capitolino Morillo, “El Capi” que se fue al cielo)

Capitolino Morillo falleció tras sufrir un infarto mientras se dirigía a la emisora Radio Príncipe, donde laboraba. Tras sufrir un dolor en el pecho fue trasladado al Hospital Universitario del Caribe, pero los médicos no pudieron salvarle la vida.

'El Capi', como lo recuerdan sus colegas, dejó un montón de anécdotas entre quienes compartieron con él durante más de tres décadas dedicadas a la radio y al deporte.

Su nobleza, su pasión por las transmisiones que dirigía, su disposición a brindarle un espacio a nuevos periodistas y su dedicación a su familia, son algunos de los aspectos por los que será recordado.

Tras enterarse de su muerte, varios periodistas de la ciudad compartieron los hechos o situaciones con las que recordarán a la 'Voz del Capitol', como él mismo se hacía llamar.

ÓSCAR 'TOTO' BARRIOS, periodista

Yo me inicié en la radio en 1986 y Capitolino me dio la oportunidad en la Voz de la Victoria. Allí se iniciaron varios periodistas. De Capi tengo que decir que fue un gran amigo, una persona muy noble, que le daba la oportunidad a todos. La mayoría de los que tenemos entre 25 a 35 años de estar en la radio pasamos por una oportunidad suya. Él tuvo una escuela, depronto no era un erudito pero sí tenía un corazón grande. Él fue el promotor para las transmisiones del fútbol aficionado.

La última vez que hablé con él me dijo: “Totico, no me dejes con el teléfono en la mano ahora que estés en Medellín”. Espero que esté con Dios y da tristeza porque se fue un grande.

Recuerdo que él cuando decía algunas palabras serias y buenas decía “azúcar Capitol, amaneciste hablando bonito”, o una vez que en una pelea de boxeo dijo “atención, se prepara el boxeador ingeniero” y era el boxeador nigeriano.

-EMIRO BERTEL TORRENTE, periodista

“Capitolino fue un hombre muy noble, muy servicial, muy emprendedor. Le ponía amor a todo lo que hacía. No descansaba, a pesar de que había sufrido varios preinfartos. Él se cuidaba la boca, comía sanamente, pero en su vida normal no tenía descanso. Yo le decía que tenía una vida muy agitada. Hace dos semanas inauguró un campeonato de béisbol categoría 'teterito' en Santa Rosa. Viajaba mucho a Villanueva, Arenal, El Carmen de Bolívar, a Magangué. Organizaba campeonatos de kickball en barrios de Cartagena como Villarrubia, Colombiatón, en otros sectores. Estaba pendiente a su programa deportivo. Ahora estaba metido en política y pendiente a sus ventas para conseguir los recursos para pagar sus espacios deportivos en Radio Príncipe, donde tenía su espacio.

No descanaba y creo que eso lo llevó a la tumba. Él fue mi socio, yo le acompañaba en sus programas deportivos. Así son las cosas de Dios, infortunadamente se nos fue de esta vida terrenal mi amigo, con quien compartí micrófono durante mucho tiempo en transmisiones deportivas.

RODOLFO VIANA, periodista

Trabajé con él en Todelar, hacíamos programas allí. Más allá de las anécdotas que pudimos vivir en la profesión, yo me quedo con lo que lo conocí como vecino en el Alto Bosque. Él vivía con un hermano, que sufrió un accidente, se fracturó la cadera y quedó en discapacidad; y con su mamá.

Durante los más de 15 años como vecino siempre vi a un Capitalino dedicado a la atención de su hermano. Él lo llevaba al médico, le conseguía las medicinas y le dedicaba tiempo. Lo que más le admiro es el amor que mostró por su hermano.

ALBERTO CARREAZO, periodista

Son muchas las anécdotas con el Capi. Ahora recuerdo con nostalgia que siempre llegaba con las grabaciones de los eventos deportivos que realizaba y a veces ni siquiera se los habían autorizado en Ider o Iderbol porque él se adelantaba. A él le gustaba ir por todos los municipios del departamento y así hicimos grandes transmisiones de todos los eventos deportivos. A veces discutíamos, pero siempre terminamos bien.

Le gustaba hacer transmisiones en todos los eventos deportivos porque transmitir era su pasión. A veces ni hablaba pero él era como el director de las grandes transmisiones y también lo recuerdo como una persona noble, sincera, que le gustaba ayudar a los nuevos periodistas. A mi me ayudó mucho y aunque lo conocía hace rato, empezamos a trabajar hace apenas un año.

Por lo que más se va a recordar es por su nobleza y sus buenas acciones. Un tipo que no miraba el dinero, no miraba consecuencias.

AUGUSTO PUELLO, periodista

Yo empecé en Radio Vigía de Todelar en el año 2005. Yo era un 'pelaíto' y Julio Pinedo, que era amigo de mi papá, me invitó a su programa. Ya tenía como dos meses de estar ahí y el Capi se me acercó un día y me invitó al suyo. Yo fui un par de veces nada más porque se cruzaba con otras labores académicas. Con la muerte de Julio Pinedo dejé de ir a Todelar y con los años entré a estudiar comunicación, retomé el contacto con los medios y la sorpresa mía fue que el Capi todavía se acordaba de mí y siempre me decía que siguiera porque tenía mucho talento. Fue un maestro y amigo, un señor digno de admirar desde donde se le mire.

DANIEL AGUIRRE, periodista

Una vez fui a montar un evento por el Bicentenario y allá me encontré a Capitolino. Él era muy amante al Kickball y se paseaba por muchos barrios. Era más fácil encontrarlo en esos barrios subnormales que en el Centro. Se la pasaba en El Pozón, Olaya, Bicentenario, le gustaba mucho el deporte de barrio. Me sorprendió su muerte porque no sabía que sufriera de algo.

ROBERTO VARGAS, periodista y comunicador de Iderbol

Con Capi, mi Gran Amigo, recuerdo una vez que estando en la Alta Montaña se nos perdió por un espacio de media hora. Cuando apareció, le pregunté dónde estaba. La respuesta fue: el Capi es amigo de todos y en los Montes de María tiene basta audiencia y nadie se metía con él. Para verdades el tiempo.... Capi, querido por todos. Paz en su tumba.

JUAN CARLOS MARTÍNEZ, periodista

'Capitol' fue un hombre ligado al béisbol menor y al kickball. Como persona fue noble. Cuando lo saludaba siempre me decía: "Hermano mío".

NELSON IBARRA, periodista

Fue una persona diligente por el béisbol y el kickball de la ciudad. Siempre me dejó las puertas abiertas de par en par para hacer parte de su programa. Por el horario que tenía en la Universidad me fue imposible aceptarle esa invitación. Pero así como a mí, estuvo presto en todo momento a brindarle una oportunidad en su espacio a quienes se formaban en el periodismo.

No conversé mucho con él, pero siempre que nos cruzábamos me recordaba, porque quien me recomendó con él fue Juancho Herrera.

ANDRÉS FRÍAS, periodistas

Duele escribir de un amigo, de un colega, de un verdadero periodista deportivo, que se hizo a pulso.

Capitolino Morillo Matorel era un enamorado del deporte, especialmente del béisbol menor.

SANTIAGO PEÑARANDA, periodista

Capi siempre mostró su alegría, su nobleza, un hombre que no pelea con nadie, que es paciente, serio y cuando llegó compaginamos una buena amistad. Era un hombre de mucho arranque, con liderazgo que impulsaba a los demás hacia adelante, le gustaba ayudar al necesitado. Era un hombre que vivía para su familia, era el que velaba por su mamá y su hermano. A veces me contaba que le dolía alguna parte del cuerpo, pero nunca se quejaba y seguía adelante. Le gustaba meterse a cubrir a los barrios así los eventos no tuvieran mayor apoyo por su amor al deporte y a la comunidad. Una vez lo atracaron en un barrio y así siguió adelante.