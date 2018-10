Plácido Ramírez buscará el título nacional welter junior

Al prospecto soplavientero Plácido Ramírez le llegó la hora de ceñirse con la corona welter junior nacional.

Ramírez enfrentará al barranquillero Hevinson Herrera, por el título de las 14 libras, en la pelea estelar de la velada internacional, que se realizará el sábado 20 de octubre en el coliseo Bernardo Caraballo.

La cartelera, que constará de 9 combates, es organizada por la Fundación Canapote Siglo XXI. El pesaje oficial se realizará el viernes a las 10 de la mañana en el Salón Meporto del Centro de Alto Rendimiento del Caribe.

Plácido tiene marca de 13 peleas, 9 nocaut y una derrota; mientras que Herrera, con más experiencia, posee registro de 23 combates, 14 reveses y un empate.

En la pelea semiestelar, el también soplavientero Luis Miguel Ruiz, con 10 triunfos y 2 derrotas, se las verá con el venezolano José Alfaro, en el peso pluma. El invicto venezolano Dervis Colina chocará ante Dionisio Miranda, en las 168 libras.

En otros combates de la programación: John Villarreal vs. Manuel González Jaime Villegas vs. Alexander González, Leonardo Padilla vs. Mauricio Martínez, Alexander Ocho vs. Luis Quiñones, Dervin Rodríguez vs. Elkin Beltrán, Hermes Soto vs. Wilman Contreras.