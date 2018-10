Plácido Ramírez-Hevinson Herrera se miden por el título nacional welter junior

El Soplavientero Plácido Ramírez y el barranquillero Hevinson Herrera se dijeron de todo ayer en el pesaje.

Ambos dieron el peso y se declararon listos para ganar hoy el título nacional welter junior, en la velada internacional, que se realizará en el coliseo Bernardo Caraballo.

“Vengo a ganarte, le ganaste a mi hermano porque él no es 140 libras, yo sí, te voy a ganar”, dijo Herrera en la ceremonia del pesaje y rueda de prensa que se realizó en el Salón Melanio Porto del Centro de Alto Rendimiento del Caribe.

Ramírez lo miró fijamente y le respondió con altura: “yo hablo es en el ring, a mí no me asustas”.

Ese tira y jala entre ambos peleadores encendió más el ambiente. Plácido, más alto le había ganado por nocaut el pasado 28 de septiembre a Yogli Herrera. De ahí “la piedra” del peleador barranquillero, quien precisó que “yo he enfrentado a muchos boxeadores de nivel. El plan de trabajo fue especial para derrotarlo”, insistió.

La cartelera, que será gratis y comenzará a las 7 p. m., es organizada por la Fundación Canapote Siglo XXI con el apoyo del Ider.

Resto de la cartelera

La programación tiene ambiente. Serán 8 combates parejos, que seguramente deleitarán a la gran cantidad de aficionados, ávidos de buen boxeo.

En la pelea semiestelar, el también soplavientero Luis Miguel Ruiz se las verá con el venezolano José Alfaro, en el peso pluma. Dervis Colina vs. Dionisio Miranda, John Villarreal vs. Manuel González Jaime Villegas vs. Alexander González,

Leonardo Padilla vs. Mauricio Martínez, Alexander Ocho vs. Luis Quiñones, Dervin Rodríguez vs. Elkin Beltrán, Hermes Soto vs. Wilman Contreras.

