Plácido Ramírez y Luis Miguel Ruiz en busca de los títulos nacionales de boxeo

Los peleadores soplavienteros Plácido Ramírez y Luis Miguel Ruiz la tiene clara: “los sueños se hacen realidad con trabajo, dedicación y disciplina”.

Los dos prospectos, invictos, buscarán hoy los títulos nacionales del peso ligero y pluma, respectivamente, cuando enfrenten a Jeremy Triana y a Wallington Orobio, en las peleas estelares de la cartelera, que se realizará desde las 5 p. m. en la plaza de La Paz en Barranquilla.

“Estoy preparado, quiero seguir progresando. El objetivo es el título”, aseguró Ramírez, quien dio ayer en la báscula 132,8 libras. “Será una buena pelea y voy a ganar”, aseguró Triana, que marcó 134,8 y también está invicto en el boxeo de paga.

El pleito estará pactado a 10 asaltos.

Entre tanto Ruiz, quien marcó en la báscula 123,2 libras, precisó que “hemos hecho una gran preparación, yo aspiro a llevarme el título para mi pueblo Soplaviento”.

El vallecaucano Orobio, de una gran recorrido en el boxeo aficionado y en el rentado, con marca de 17 ganadas y dos derrotas, dio en el peso 125 flash.

En otros combates, el francés Nathan Benichou chocará ante Robinson Barrera, Israel Luna vs. Ángel Romero, Sayder Ramírez vs. Luis “Cuchillo” Díaz, Dormedes Potes vs. Luis Polo, Ever García vs. Gustavo Vera.

La cartelera, que organiza la Fundación Canapote Siglo XX, la Fundación Pequeño Fredy y el apoyo de la Alcaldía de Barranquilla, tendrá además un intercambio entre Bolívar y Atlántico.