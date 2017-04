Pocas anotaciones en la jornada sabatina de la Liga Águila

A falta de jugarse 4 partidos de la fecha 12 de la Liga Águila 2017-1, la jornada deja como saldo dos triunfos locales, dos visitantes y dos empates, encuentros que tuvieron en común el poco número de anotaciones, con excepción del triunfo por goleada del Cali.

Los azucareros tuvieron problemas para golear a Rionegro Águilas en el Palmaseca. Jefferson Duque, Miguel Ángel Murillo y Mayer Candelo se encargaron de sepultar la ilusión de la escuadra antioqueña que desde el principio tuvo el partido cuesta arriba por la expulsión tempranera de Hanyer Mosquera.

Por su parte, Atlético Bucaramanga no se amilanó en el Estadio Atanasio Girardot y derrotó al Independiente Medellín 1-0 con diana de Jhony Cano en el primer tiempo. Aunque el onceno poderoso intentó de todas las formas, no alcanzó el empate y no pudo descontarle puntaje a Nacional.

El tanto de Yuberney Franco le dio el triunfo 1-0 a Tigres sobre Junior en el Estadio Metropolitano de Techo. Con este triunfo el onceno felino no solo guarda sus posibilidades de salvar la categoría, pues suma 13 puntos, sino que ahonda la crisis del Junior que es decimoctavo con solo 10 puntos.

Envigado y Alianza Petrolera igualaron sin tantos en encuentro que tuvo pocas emociones y que debió iniciar 30 minutos tarde debido a una fuerte tormenta eléctrica que cayó en el municipio antioqueño.

En los juegos que abrieron la fecha el viernes, Once Caldas se vio sorprendido por el aplicado planteamiento táctico de los Jaguares de Córdoba, que no pareció afectarle la altura de la capital caldense, pues a pesar de pasar del nivel del mar de Montería pudo sacar un valioso empate a ceros que le permite seguir sumando para afianzarse en el grupo de los ocho y alejarse de la zona del descenso.

Entre tanto en el partido más atractivo de la fecha, Millonarios y Nacional jugaron un partido que no llenó las expectativas que suscitaron en la antesala. En un juego trabado y no muchas opciones de gol, un solitario tanto de Aldo Leao Ramírez le dio el triunfo a los paisas quienes se afianzan en el liderato con 29 puntos y un partido menos en el calendario.

Este domingo se completará la fecha con los siguientes cuatro cotejos:

Patriotas F.C. vs. Dep. Tolima

Hora: 04:00 p.m.

Estadio: La Independencia

Televisión: WIN Sports

Atl. Huila vs. América

Hora: 05:15 p.m.

Estadio: Centenario

Televisión: RCN

Cortuluá vs. Equidad

Hora: 06:00 p.m.

Estadio: Pascual Guerrero

Televisión: WIN Sports

Dep. Pasto vs. Santa Fe

Hora: 08:00 p.m.

Estadio: Departamental Libertad

Televisión: WIN Sports