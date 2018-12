Por el tenis, Nicole Gómez se va a estudiar en Estados Unidos

A medida que se acerca el 8 de enero del próximo año, el corazón de Nicole Gómez se acelera más. Ese día, la tenista cartagenera partirá a Estados Unidos, donde estudiará ingeniería industrial gracias a una beca universitaria otorgada por el programa U.Scholarship Advisers.

Sin duda, para ella y su familia serán sentimientos encontrados cuando llegue el momento de su partida a suelo estadounidense. Por un lado, la felicidad y el orgullo por tan importante acontecimiento, y por el otro, la melancolía de ella, sus padres y su hermano porque la mayor de la casa deja, de momento, el nido de su hogar.

Gracias al tenis y por ser una gran jugadora, disciplinada, buena compañera y muy competitiva, el programa de becas americanas le dio la oportunidad a Nicole de estudiar y a la vez seguir con el tenis, deporte con el cual aspira a llegar muy lejos.

Los agentes del programa le hicieron un seguimiento y quedaron muy satisfechos con sus logros en el tenis de Bolívar.

Ella ha ganado muchos torneos nacionales, regionales y locales desde que inició su carrera en el ‘deporte blanco’ a los 7 años. Este año se graduó de bachiller en el Gimnasio Altair de Cartagena.

En el 2013, Nicole Gómez fue la Deportista del Año Acord Bolívar por todos los trofeos que ganó.

Este año fue muy bueno para ella porque cerró con broche de oro al ganar para Bolívar el título en el Master Interligas de Tenis, que se llevó a cabo en Armenia, a mediados del mes de noviembre.

Nicole enfrentó a la vallecaucana Crissdahiana Echavarría, siembra dos del torneo, y la derrotó de manera brillante con parciales de 6-1 y 6-2.

A comienzos de este año, la raqueta local disputó dos torneos internacionales, uno en Barranquilla (Circuito Juvenil Cosat) y el Panamá Bowl. En el segundo llegó hasta la segunda ronda.

¿Cómo se dio lo de la beca?

-Según recuerdo me vieron jugar en un torneo acá en Colombia el año antepasado. Me buscaron y me dijeron que tenía potencial para conseguir una beca en Estados Unidos. Vengo trabajando con ellos desde entonces.

¿Cómo es el nombre de la Universidad?

-Se llama Southern Illinois University Edwardsville y queda en Edwardsville (Illinois).

¿Qué sentiste cuando el programa te otorgó la beca universitaria?

-Me sentí muy emocionada y feliz sobre todo, de la gran oportunidad que gracias a Dios se me dio, ya que puedo seguir con mi tenis y al mismo tiempo estudiar.

¿Cuándo viaja a Estados Unidos?

-Viajo el 8 de enero.

¿Será duro para usted separarse de sus padres?

-Claro que sí, porque aunque yo he viajado mucho desde pequeña por los torneos y me he acostumbrado a andar por mi misma no es fácil hacer ese tipo de cambios en la vida, y el saber que no estaré en diferentes ciudad sino en un país diferente.

¿Qué balance hace de este año?

-Pues este año ha sido muy satisfactorio para mí, pude llevar a cabo lo de mi beca, y he estado entrenando juiciosa para el próximo año y llegar con toda a USA. Además he estado jugando torneos y me ha ido bien, siento que este año lo terminé con buena participación en los torneos que jugué.

El próximo año son los Juegos Nacionales ¿Va a representar a Bolívar?

-Claro que sí. Aunque vaya a estudiar por fuera igual estaré preparándome también para los Juegos Nacionales.

¿Cómo ves el equipo de Bolívar para estos Juegos?

-La verdad creo que estamos haciendo una buena preparación para los Juegos Nacionales.

Nuestros entrenadores y la Liga en general se están esforzando y nos han ayudado mucho para que lleguemos con todas las herramientas, y por lo que yo veo Bolívar llegará a darla toda y puedo asegurar que serán buenos resultados.