Por posible ataque cibernético aplazan venta de entradas a partido con Paraguay

La venta de entradas para el partido entre las selecciones de Colombia y Paraguay, de las eliminatorias del Mundial de Rusia 2018, se "ha pospuesto indefinidamente" a raíz de una falla de la página web de la expendedora por un supuesto ataque cibernético.

Así lo informaron hoy la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), Tu Boleta y la auditora Ernst and Young, y explicaron que el ataque buscaba "bloquear e impedir o entorpecer la venta" de 4.000 boletas dirigidas a clientes de Bancolombiana, que tiene alianza con la Federación Colombiana de Fútbol (FCF).



La venta de entradas, que se debía realizar a partir de las 8.00 hora local (13.00 GMT), "se ha pospuesto indefinidamente debido a los análisis y pruebas hasta ahora recaudadas que nos permiten presumir que la falla presentada se debería a un ataque informático a la plataforma", dijeron las entidades en un comunicado conjunto.



En la mañana de este miércoles, Tu Boleta era tendencia de Twitter en Colombia, donde decenas de usuarios se quejaron porque no podían ingresar a la página de la firma para adquirir entradas para el encuentro de las eliminatorias sudamericanas que se jugará el 5 de octubre en el estadio Metropolitano de Barranquilla.



El gerente general de Tu Boleta, Hernán Sánchez, aseguró en una entrevista con Caracol Radio que fue un accidente que está fuera del control de la compañía.



"Esto yo creo que es un problema puntual que se está presentado y todo nos hace presumir que ha sido un ataque cibernético. Por ello tenemos a todo el equipo forense tanto interno como externo haciendo los respectivos análisis", aseguró.



En ese sentido, señaló que alcanzaron a vender 211 entradas y que, dependiendo del informe del equipo forense, informarán la hora en la que se reiniciará la comercialización.



"Cuando nos den el informe los forenses, inmediatamente estaremos informando a qué horas reiniciamos la venta", añadió.



El pasado miércoles, la FCF anunció que Tu Boleta es la encargada de comercializar las entradas para el partido entre Colombia y Paraguay, tras el escándalo que se desató en el país por el "presunto engaño" de la empresa Ticket Shop.



Ticket Shop estaba encargada de la venta y comercialización de los boletos para los partidos de la selección colombiana en condición de local durante todas las eliminatorias del Mundial de Rusia 2018.



Pero fue suspendida de la comercialización de las entradas a cualquier evento en el país, después del presunto engaño que sufrieron quienes intentaron comprar las boletas para el partido del pasado 5 de septiembre entre Colombia y Brasil, las cuales, según la firma, se agotaron en menos de una hora, lo que fue descartado por la SIC.



El ente de control halló evidencias, "digitales y documentales", de que estas no se pusieron a disposición del público ese día y, según su investigación, el comunicado en el que Ticket Shop anunció que vendió las entradas en 42 minutos "no corresponde a la realidad".



La Superintendencia indicó el martes de la semana pasada que "dispuso someter a vigilancia especial la operación de venta y entrega de las entradas para el partido de fútbol Colombia-Paraguay y salvaguardar con esta medida excepcional el interés general y el derecho colectivo constitucional del cual son titulares todos los consumidores colombianos".



Tu Boleta comercializará 30.173 entradas para este partido con la restricción de vender máximo cuatro por persona.